Die Sonne ließ sich zwar erst gegen Ende des Festaktes blicken, dennoch strahlten Vertreter der Bundesforste, Gemeindepolitiker und das neue Pächterpaar Marlene und Christian Kirchmayer schon zuvor um die Wette. Guten Grund dazu gab es allemal, schließlich wurde an diesem Donnerstag das neugebaute Strandbuffet am Erlaufsee unter dem Namen „Seerosi“ feierlich eröffnet.

„Die Freude bei uns ist riesengroß“, schwärmt Christian Kirchmayer. Seit Pfingsten ist man quasi schon im „Probebetrieb“, pünktlich zum steirischen Ferienstart möchte man jetzt voller Motivation so richtig durchstarten. Das erste Feedback der Gäste sei bisher durchwegs positiv ausgefallen, auch Neuerungen wie das Grillen von Steckerlfischen seien gut angekommen, berichteten die Kirchmayers.

Bei der offiziellen Eröffnung des Neubaus waren zahlreiche Ehrengäste zugegen © KLZ / Moritz Prettenhofer

Gleichzeitig betonten sie, dass man auch auf Kontinuität setzen wolle und bedankten sich bei ihren Vorgängern, der Familie Schrittwieser, die den beliebten Gastro-Betrieb bis zum Abriss 27 Jahre lang betrieben hatten und ebenfalls am Festakt teilnahmen. „Wir sind weiterhin im Austausch und können uns viele Tipps holen“, so Kirchmayer.

Auf Neubau „können wir lange bauen“

Einiges an Lob für die Schrittwiesers, die Kirchmayers und den Neubau gibt es auch von den Bundesforsten. „Nach einer kurzen Planungsphase war für uns schnell klar, dass der Betrieb mit dem bestehenden Objekt nicht in die Zukunft führbar sein wird", erklärte Stefan Friedl, Betriebsleiter des Forstbetriebs Steiermark, die Entscheidung zum Neubau.

Pater Superior Michael Staberl segnete das neue Gebäude © KLZ / Moritz Prettenhofer

Dieser sei in der Nebensaison „gut geglückt“, sodass man den imposanten Bau aus Fichtenholz bereits einen Monat früher als geplant in den Betrieb schicken konnte. „Wir sind froh, dass wir das Projekt so zustandegebracht haben. Ich glaube darauf können wir sehr lange bauen“, meinte Bundesforste-Vorstand Andreas Gruber und Friedl ergänzte: „Hier steht einem guten Erfolg nichts im Weg.“

Auch aus Sicht der Gemeinde sind der Neubau, die Neuübernahme und allgemein das gastronomische Angebot am Erlaufsee von großer Bedeutung, wie Bürgermeister Fabian Fluch in seiner Ansprache betonte: „Am Erlaufsee hatten wir immer viele Besucher, in den letzten Jahren hat es sich nochmal verstärkt. Wenn die Infrastruktur rundherum nicht vorhanden ist, sinkt aber auch die Attraktivität.“

Mariazells Bürgermeister Fabian Fluch lobte das Angebot am Erlaufsee © KLZ / Moritz Prettenhofer

Dementsprechend wolle man auf Seiten der Gemeinde nicht ruhen und plane im nächsten Schritt, das WC-Gebäude neben dem Strandbuffet zu erneuern, „auch ein Sprungbrett ist schon bestellt“, erzählte Fluch.