Georg Nigl setzt mit seinen „Salzburger Nachtmusiken“ seit Jahren Maßstäbe. Wie dankbar war das Publikum in Villach, dass der Bariton mit seiner Fassung von „Die schöne Müllerin“ zu Gast war.

Mit Alexander Gergelyfi gestaltet Nigl ein reduziertes Klangfarbenspektrum, das mit dem für unsere Hörgewohnheiten unbekannten Tafelklavier neue akustische Reize setzt. Stumpfes Pochen, trockener Klang, harsche Töne: Diese Müllerin verzaubert nicht mit idyllischer Opulenz, sondern wandelt am Bach quasi zurück zum Ursprung.

Im „Privatsalon“

Und das im intimen Rahmen: Der Carinthische Sommer war Gast in der neuenbuehnevillach, knapp 80 Besucher fanden Platz im „Privatsalon“, angelehnt an die historische Aufführungspraxis Schuberts. Die Zuhörer sind den beiden Interpreten ganz nah und dadurch auch dem Werk selbst: ohne Distanz entkommt keiner, keine, sich voll auf die Lieder einzulassen.

In seiner Interpretation lässt Nigl keineswegs Dramatik vermissen. Setzt er fast sprechend an, steigert sich sein Ausdruck über Rezitativ zum gesanglichen Ausbruch eines Besessenen. Die tragische Liebesgeschichte setzt er in allen Nuancen um, von überschäumenden Gefühlen bis zur Verzweiflung und dem Todeswunsch. Dieses radikale Kleinformat ist eine musikalische Entschlackung, eine akustische Fastenkur, bei der quasi nur handgeknetetes Brot aus Urkorn mit Quellwasser serviert wurde: welch Luxus!