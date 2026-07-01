„Wir sind froh und stolz, dass wir das Residenzorchester sind und ich freue mich auf die nächsten Jahre, auf neue und verrückte Ideen, auf das Besondere und Außergewöhnliche“, sagt Markus Poschner, designierter Chefdirigent des ORF Radiosinfonieorchesters (RSO). Zum dritten Mal eröffnet der international renommierte Klangkörper den Carinthischen Sommer, der heuer unter dem Motto „fern & nah“ steht. Dazu passend wird das RSO die „Persischen Stunden“ von Charles Koechlin (1867 bis 1950) spielen, dafür ließ sich der französische Komponist von Pierre Lotis Roman „Nach Isfahan“ inspirieren. Beim Eröffnungskonzert wird die Schauspielerin Petra Morzé Texte rezitieren, als Solisten sind die iranisch-kanadische Sängerin Golnar Shahyar und der iranische Gitarrist Mahan Mirarab zu hören.