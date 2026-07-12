Wenn Menschen in den Bergen in Not geraten, zählt nicht nur die richtige Technik, sondern auch ein ruhiger Kopf und Einfühlungsvermögen. Genau diese Verbindung aus Können und Menschlichkeit ist es, die Marion Köchl zur Bergrettung Ortsstelle Villach gebracht hat. Die 41-Jährige aus Ossiach ist seit 2017 im Ehrenamt tätig: „Ich wollte immer meine alpine Leidenschaft mit dem Helfen verbinden“, erzählt sie. Der Weg zur Bergrettung Villach war für sie daher eine naheliegende Entscheidung. Ihre berufliche Vergangenheit passt ebenfalls dazu: Die gelernte Krankenpflegerin ist heute seit 17 Jahren in der Pharmabranche tätig.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

Für Köchl steht die Versorgung der in Not geratenen Patientinnen oder Patienten an erster Stelle. Dabei geht es ihr nicht nur um die technische Rettung, sondern vor allem um die mentale Betreuung: „Man darf nicht vergessen, dass Menschen in einer Notlage oft Angst haben. Wenn man sich um sie kümmert und sie beruhigt, ist das genauso wichtig.“ Darum absolviert Köchl aktuell auch eine sogenannte Peer-Ausbildung. Dabei geht es um die psychosoziale Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen genauso wie von Angehörigen nach belastenden Ereignissen.

Die zweite Frau in der Ortsstelle

Als Köchl Bergretterin wurde, war sie die zweite Frau in der Ortsstelle Villach. Heute sei das anders: „Viele Frauen sind Teil der Bergrettung und bestens integriert.“ Besonders schätzt Köchl die Kameradschaft innerhalb der Ortsselle, wo der Zusammenhalt mit Kameradschaftsabenden, gemeinsamen Ausflügen, Kletter- oder Skitouren gestärkt wird. Der größte Wert des Ehrenamts liegt für sie jedoch darin, Menschen helfen zu können: „Es ist schön, wenn man jemandem etwas Gutes tun kann und so seinen Beitrag leistet. Besonders berühren sie dabei Rückmeldungen von Geretteten: „Es gibt manchmal Schreiben von Menschen, die sich bei uns bedanken. Das ist wirklich schön.“