Die Kuscheltiere am Cover täuschen, auch wenn sie KI-generiert ein Tänzchen hinzulegen scheinen: Gar nicht lieb ist nämlich die Farm der Tiere aus der Feder von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die im Oktober ihren 80. Geburtstag feiert. Im Gegenteil. Wütend sind diese Tiere, sarkastisch und böse auf die Menschen, die sehenden Auges in den Untergang gehen. In langen, bilderreichen Monologen kommen die einzelnen Mitglieder des schrägen Zoos zu Wort: der schlaue Fuchs ebenso wie der dumme Esel, der feige Hase, der Finanzhai und das Lamm Gottes: „Das Geld könnte überall sein und nirgends. Das war die größte Überraschung für mich, denn eigentlich hatte ich es angeschafft, damit es was für mich tut.“ Ungeschoren kommt hier jedenfalls niemand davon, und wird das Schwein geschlachtet, ist es schnell durch ein anderes ersetzt. „Picketty, picketty“ gurren die Tauben gleich zu Beginn des „Prologs auf dem Balkon“ und verweisen damit nicht nur auf den Bühnencharakter des Textes, sondern auch auf den französischen Wirtschaftswissenschaftler Thomas Piketty („Das Kapital im 21. Jahrhundert“).

Die Menschheit geht vor die Hunde, Gier und Korruption lassen sie der Apokalypse entgegentaumeln: „Notare, die nichts notieren, Wirtschaftsprüfer, die nichts prüfen, Anwälte, die nicht walten, Wandelanleihen, die nicht wandeln und Zinsen für laufende Kredite, die nicht rechtzeitig davongelaufen sind“. René Benko und die Signa-Pleite lassen grüßen. Auch wenn die ausufernden Textflächen teilweise ermüdend sind: Jelineks Sprache ist ein Genuss. Bissig und humorvoll bricht sie den metapherreichen Wortfluss mit Umgangssprache („Die Bilanzen sind mir blunzn“), spielt mit Reimen und Redewendungen, zitiert direkt und indirekt aus der Welt von Krediten und Kryptowährungen.

Diese messerscharf formulierte, tragisch-komische Anklageschrift gegen den weltweiten Finanzkapitalismus kommt gleich doppelt daher: einmal als Buch, das vor wenigen Tagen erschienen ist, und im August als Theaterstück. Jelinek-Spezialist und Regisseur Nicolas Stemann wird mit einer Starbesetzung des Burgtheaters (unter anderem Mavie Hörbiger, Caroline Peters) die Textflächen auf der Perner-Insel in Hallein in Szene setzen (16.8.). Passenderweise für die Salzburger Festspiele, bei denen ja Jahr für Jahr der sprichwörtliche Prasser „Jedermann“ beklatscht wird. Im Burgtheater ist die Koproduktion dann ab 4. September zu sehen.