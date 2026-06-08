In weniger begabten literarischen Händen wäre diese Geschichte wohl so verlaufen: Einsamer Mann, der sich im falschen Leben verfangen hat, strandet nach einer Autopanne in einer eisigen Nacht irgendwo im Süden Norwegens. In endlosen Schleifen voll Selbstmitleid lässt er sein Leben Revue passieren und kommt zum Schluss, dass er so nicht mehr weitermachen kann.

Im Grunde ist das auch der Handlungskern im neuen Roman „Arendal“ von Karl Ove Knausgård, mit dem er seinen „Morgenstern“-Zyklus fortsetzt. Der Mann heißt Syvert Løyning, der Ort, in dem er nach einer Autopanne hängenbleibt, Arendal. Der Ingenieur – ein seltsamer Mann ohne nennenswerte Eigenschaften – ist verheiratet, Vater zweier Söhne, aber vor allem ist er der gewissensgebeutelte Geliebte einer russischen Ärztin. Aber diese Beziehung hat er beendet, weil ihm der Mut zum Neubeginn fehlt.

Was geht hier vor?

So weit, so ziemlich trivial. Was Knausgård aus diesem Setting macht, ist aber wieder ein Grenzgang zwischen Alltag und Metaphysik, Realität und Rausch, in dem der norwegische Literatur-Popstar die physische Welt aus der Verankerung löst. Wie stets in seinen Romanen, passieren auch in Arendal unerklärliche, unheimliche Dinge. Syvert Løyning hat plötzlich das Gefühl, ein anderer zu sein; er sieht Szenen, bevor sie passieren, er gerät in spirituelle Kreise, taumelt wie von Sinnen durch die kalte Nacht.

Immer sind es Crossroads, Kreuzungen, an denen die Knausgård-Figuren stehen. Manchmal wartet ein Teufel dort, aber meist sind es Menschen. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Das könnte die Kernbotschaft in diesem Roman sein. Er ist nicht der stärkste im „Morgenstern“-Zyklus, aber zum Glück hat Knausgård eine große Fallhöhe.

„Was geht hier vor?“ Das ist immer die Kernfrage bei diesem Autor, der das „normale Leben“ gerne auf den Kopf stellt und es einer existenziellen Prüfung unterzieht. Syvert Løyning kehrt nach der Havarie in Arendal wieder in sein altes Leben zurück. Vorläufig. Doch die Angst wird immer drückender. Jene vor dem Tod, jene vor dem Leben – dem gelebten und dem ungelebten. Knausgård wirft fast all seinen Romanfiguren einen Rettungsring zu. Nicht alle greifen danach.

Karl Ove Knausgård. Arendal. Luchterhand. 380 Seiten, 27,50 Euro