Rekordnationalspieler und Hobbyprophet Marko Arnautovic hat es bekanntlich geweissagt: Österreich wird heuer Fußball-Weltmeister. Das hätten wir schon einmal fast geschafft: Bei der Fußball-WM 1934 in Italien stand das österreichische „Wunderteam“ um Jahrhundertkicker Matthias Sindelar im Halbfinale. Leider gegen das italienische Team, dem der faschistische Diktator Benito Mussolini den WM-Titel verordnet hatte. Dem Schiedsrichter wurde, bei einem Abendessen mit dem „Duce“ höchstpersönlich, damals offenbar in landestypischer Manier ein Angebot gemacht, das er nicht ablehnen konnte. Was dazu führte, dass er ein Tor der Italiener anerkannte, bei dem der Ball mitsamt dem bereits seiner habhaften österreichischen Torwart ins Netz befördert wurde. So gewinnt es sich natürlich leicht. Italien wurde wie vorgesehen Weltmeister, die frustrierten Österreicher vergeigten dann auch noch das kleine Finale gegen Deutschland und mussten sich daheim als „Plunderteam“ verhöhnen lassen. So steht es in Roland Gratzers „4000 Jahre Niederlagen“, einem Historien-Reader, der Österreichs Geschichte aus einer Perspektive betrachtet, auf die sich unsereins ja angeblich besonders gut versteht: aufs in Schönheit scheitern.

Gut dosierte Selbstironie

Die 33 Kapitel des Buchs gehen auf eine (2025 mit dem Radiopreis der Erwachsenenbildung ausgezeichnete) Radiokolumne zurück, die Gratzer als Moderator seit 2024 auf seinem Stammsender FM4 unterhält. Das ist manchen der Texte durchaus anzumerken: Sie sind, muss man sagen, eher zwanglos lektoriert, was beim Vortrag vermutlich weniger auffällt als beim Lesen. Andererseits: ein Buch zum Thema Niederlagen wird durch ein paar Schnitzer ja vielleicht sogar geschmückt. Darüber hinaus überwiegt ohnehin das Lesevergnügen – dank Plauderton, Gratzers originellem Geschichtswissen und kluger Kontextualisierungen: im „Plunderteam“-Kapitel etwa erfährt man auch, wie konsequent die Faschisten den ihnen ursprünglich zu „internationalen“ italienischen Fußball für sich vereinnahmten.

Autor Roland Gratzer © APA

Davon abgesehen ist allen Texten gut dosierte Selbstironie im Umgang mit der angeblich so typisch österreichischen Verquickung von Großmannssucht und gut gehegter Wehleidigkeit eingewirkt: im Kapitel über „Ötzis“ Quasi-Beschlagnahmung durch (schon wieder!) die Italiener ebenso wie im Text über den Babenberger-Herzog Leopold, der nach Kreuzzugs-Wickeln als rachsüchtiger Kidnapper von König Richard Löwenherz in die Geschichte einging. Einiges kann Gratzer auch geraderücken: Papst Gregor V. (972 bis 999), erfährt man in seinem Buch, häufig als „erster Deutscher“ auf dem Papststuhl gehandelt, hieß vor seinem erschummelten Aufstieg zum Pontifex „Bruno von Kärnten“ und wurde vermutlich in Stainach im Ennstal geboren. Wir waren also auch schon Papst.

Insgesamt ist Gratzers Buch ein hervorragendes Plädoyer dafür, dass Geschichte aus Verlierersicht weitaus vergnüglicher sein kann als aus der üblichen Siegerperspektive. Das letzte Kapitel des (dank Ötzi übrigens mindestens 5000 und nicht wie der Titel behauptet 4000 Jahre) umfassenden Werks ist übrigens der „bsoffenen Gschicht“ des Saliera-Raubs gewidmet. Der ist auch schon wieder 17 Jahre her, ein Nachfolgewerk könnte sich angesichts etlicher seither über uns gekommener Skandale und Debakel schon bald wieder ausgehen. Sollte Österreichs Auftritt bei der Fußball-WM 2026 darin nicht vorkommen, wär’s auch ganz in Ordnung.