Die Titel klingen zum Verwechseln ähnlich und auch die Schauplätze liegen nicht weit auseinander. Doch im Unterschied zu Maja Haderlaps 2011 herausgekommenen Bachmannpreis-Roman „Engel des Vergessens“ über die Slowenen in Kärnten und ihren Widerstand gegen das NS-Regime befasst sich das erst kürzlich erschienene Buch „Engel des Verschwindens“ des 77-jährigen Slobodan Šnajder mit der jüngeren Geschichte in Kroatien. Hier ist es ein Mietshaus im Zentrum von Zagreb, das in Ich-Form vom Schicksal seiner Bewohner erzählt. In ihm leben die unterschiedlichsten Kontrahenten – einstige Täter und Opfer, Partisanen, Juden, Nazis, Serben und Kroaten: „Alle, die in mir wohnten oder heute in mir wohnen, vom Keller bis zum Dachboden, sind in gewisser Weise meine Kinder, und ich mache mir Sorgen um sie alle.“

Abbild der Gesellschaft

Die sozialen und politischen Gegensätze der Akteure zeichnen ein lebendiges Abbild der kroatischen Gesellschaft. Es sind schillernde Figuren unter den Mietern, etwa der belesene Professor in seiner Dachkammer, der Ustascha-Kämpfer im Keller, ein Jude, der aus Angst Selbstmord begeht oder das Dienstmädchen Anda mit seiner tragischen Geschichte, das später zur Widerstandskämpferin wird und die eigentliche Hauptfigur der Geschichte ist.

Das Tableau an bunten Hausbewohnern, das Šnajder hier an der Straße Ilica entwirft, zeichnet die Geschichte Kroatiens in drei Abschnitte nach: 1941 nach der Okkupation durch NS-Deutschland faschistisch, wurde Kroatien 1945 nach der Befreiung durch die Tito-Partisanen kommunistisch, bis Jugoslawien schließlich in den Balkankriegen ab 1991 zerfiel. In diesen fünfzig Jahren kam es mehrfach zu Blutvergießen, Säuberungen, Hinrichtungen, zu viel ideologisch begründeter Gewalt, immer unter einer anderen Herrschaft, immer verbunden mit dem Leid der Bevölkerung.

Unterhaltsam und erschütternd

Unterhaltsam, erschütternd und bildstark macht der in Zagreb geborene Autor mit diesem Epochenroman ein Stück mitteleuropäische Zeitgeschichte lebendig – das nicht weit weg und nicht lange her stattgefunden hat. „Engel des Verschwindens“ ist der Mittelteil einer geplanten Trilogie Šnajders, die 2019 mit dem sprachmächtigen 500-Seiten-Werk „Die Reparatur der Welt“ über eine Familie und die Zeitläufte des 20. Jahrhunderts eröffnet wurde.