Zweimal hatte ich eine Beziehung mit Männern, die Journalisten waren wie ich. Danach war klar: nie wieder ein Journalist! Ich fand es für meine Entspannung nicht zuträglich, mein Wochenende mit jemandem zu teilen, der sich dauernd mit mir vergleicht und mich als Rivalin sieht. Aber das ist nur meine Meinung – und auf Dauer musste ich sie auch wieder ändern.

Gesprächsthema: Arbeit

In meinem Umfeld gibt es Paare, die beruflich dasselbe tun. Meist im gleichen Job, aber in unterschiedlichen Unternehmen. Vorteil: Man teilt eine Leidenschaft, steht sich aber gegenseitig nicht direkt auf den Füßen. Nachteil: Es kann passieren, dass man über nichts anderes als die Arbeit redet.

Die Frau für den Mann

Dann gibt es das Modell, bei dem die Frau für den Mann arbeitet – tatsächlich kenne ich das nicht umgekehrt. In meinem Bekanntenkreis sind das Künstler, deren Frauen die Promo für sie machen oder ihnen sonstwie zuarbeiten. Aber wie gleichberechtigt fühlt man sich privat, wenn der Mann einem beruflich das Gehalt zahlt?

Das Pärchenunternehmen

Die dritte Variante sind Paare, die eine Art Familienunternehmen führen, sich eine Agentur teilen oder ähnliches. Ein Aufbau, den die Forschung differenziert bewertet: Führen Paare ihr Familienunternehmen gleichberechtigt, erleben sie das Modell mit Blick auf ihr Privatleben und ihre persönliche Entwicklung positiver als solche, bei denen der Mann allein den Ton angibt. In Betrieben, in denen einer der Partner führt und der andere unterstellt ist, belastet die Konstellation hingegen nicht nur das Private, Studien zufolge sinkt dann auch die Produktivität am Arbeitsplatz.

Dieser Mann blieb mir ein Rätsel

Und wie ist es, wenn beide etwas ganz anderes tun? Nachdem ich den Journalisten abgeschworen hatte, lernte ich einen Wirtschaftswissenschaftler kennen, der in einem Pharmaunternehmen arbeitete. Er erzählte mir mithilfe von Excel-Tabellen und seltsamen Anglizismen von seiner Arbeit. Ich habe bis heute nicht wirklich verstanden, was er macht. Der ganze Mann blieb mir ein Rätsel. Auch nicht ideal für die Liebe.

Dating-Plattformen setzen in ihren Algorithmen auf Ähnlichkeit: Menschen sollen sich so ähnlich sein wie möglich und nur so verschieden wie nötig. Schließlich gilt Ähnlichkeit als einer der am besten erforschten Faktoren für dauerhafte Bindungen.

Und so kam es, dass ich am Ende doch einen Journalisten heiratete. Wir schreiben allerdings über verschiedene Themen, jeder hat sein eigenes Feld – womöglich ist das der nötige Unterschied. Ein Modell jedenfalls, das ich von ganzem Herzen empfehlen kann.