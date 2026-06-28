Wann haben Sie sich das letzte Mal gelangweilt? Wer heute mal nichts tut, wird schnell nervös. Jede Zeit hat ihre Drogen. Unsere steckt in der Hosentasche und vibriert. Vielen ist es lieber, sich durch schlechte Nachrichten zu scrollen, als einfach mal durchzuatmen. Klingt verrückt? Absolut. Wie jede andere Sucht auch. Wir leben in der Dopamin-Gesellschaft, und so unterschiedlich wir alle sein mögen: Unsere Hirne lechzen nach demselben Stoff.

Verkürzt spricht man bei Dopamin gerne vom „Belohnungshormon“. Korrekter wäre es aber, vom „Erwartungshormon“ zu sprechen. Denn die Dopamin-Ausschüttung ist am höchsten, wenn ein Signal eine Belohnung ankündigt – nicht, wenn die Belohnung selbst eintrifft. In Experimenten wurde gezeigt, dass der Dopamin-Ausschlag im Hirn fast auf null sinkt, sobald die Belohnung vorhersehbar wird. Er verschiebt sich auf den Moment davor.

Deshalb funktioniert Donald Trump so gut. Was macht er wieder als nächstes? Je unvorhersehbarer er sich verhält, desto mehr steht die Welt in seinem Bann – auch wenn er sie zerstört.

Warum Dating heute mehr Kick als Bindung ist

Dopamin-Sucht ist auch für die Liebe eine schlechte Nachricht. Kein Wunder, dass die jungen Generationen statistisch gesehen immer seltener eine Beziehung eingehen. Ihre Hirne wurden schon in jungen Jahren durch das Handy und die sozialen Medien viel stärker auf Dopamin geprägt als das bei den Älteren der Fall ist.

Dadurch ist Dating, also der Zeitraum vor einer Beziehung, für viele Junge interessanter geworden als eine Beziehung an sich. Denn im Kennenlernen steckt das meiste Dopamin. Die Unsicherheit, die Jagd, das Verlieben, der Zauber des Anfangs: Das alles ist die reinste Dopamin-Party. Tatsächlich laufen im Hirn dabei ähnliche Prozesse ab wie beim Konsum von Kokain.

Warum echte Beziehungen weniger Dopamin, aber mehr Tiefe bieten

Die Wahrheit über Beziehungen hingegen ist deutlich unglamouröser. Eine echte, langjährige Beziehung benötigt viel Vergebung. Man muss akzeptieren, dass der andere nicht perfekt ist und dass er einen verletzen wird. Verärgerung und Enttäuschung gehören dazu. Und ja: auch gelegentliche Langeweile (sofern man sein Handy stecken lässt). Ein gemeinsames Leben mag seine Gipfelstürme beinhalten – aber nicht nur. Wer keine Zähigkeit mitbringt, kein Durchhaltevermögen, der wird nicht alt miteinander.

Wer nicht ewig in den Startlöchern stecken will, braucht die Bereitschaft, auch mal durch ein Tal zu gehen. Gelegentlich auf Dopamin verzichten zu können – um dahinter etwas zu entdecken, das vielleicht größer ist und mehr Tiefe hat.