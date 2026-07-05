„Ein Problem mit Scham, ich?“, sagte eine meiner Freundinnen entgeistert, als wir uns auf ein Eis trafen. Ihre Therapeutin habe ihr nahegelegt, diesem Gefühl einmal nachzuspüren. Vielleicht liege da der Hund begraben. „Ich halte ja viel von der Frau“, sagte meine Freundin: „Aber das?“

Meine schamlose Freundin

Tatsächlich wirkt sie wie eine schamlose Frau. Beim ersten Date mit einem Mann bleibt kein Trauma unerwähnt. Wenn man sie fragt, wie es ihr geht, kommen Antworten wie: „Sehr gut, bis auf die Depressionen“. Einmal stand ich mit ihr auf einem Fest, als sie zwei Kollegen unvermittelt fragte: „Habt ihr was miteinander? Diese Spannung zwischen euch.“ Sie traf ins Schwarze, und alle Umstehenden sahen konzentriert auf ihre Füße, die Schamesröte im Gesicht.

Meine Freundin macht andere gerne verlegen. Als wolle sie sagen: Ihr schämt euch vielleicht, aber ich doch nicht!

Die Scham ist eine Meisterin der Tarnung, der Maulwurf unter den Gefühlen. Sie gräbt Tunnel durch unsere Seele, höhlt uns aus – während wir es oft nicht bemerken.

Es geht um Zugehörigkeit

„Sie hat recht“, sagt meine Freundin Wochen später, als wir uns wieder sehen: „meine Psychologin.“ Sie musste sehr genau hinsehen, um sich da selbst auf die Schliche zu kommen.

Dieses Klemmen in der Brust, dass sie „auffliegen“ könne, dass andere sie nicht mögen, dass sie vor ihnen Angst haben muss. Diese seltsame „Ahnung“, dass ihr Leben zusammenbrechen könne wie ein Kartenhaus. „Das ist wie so ein leises Radiorauschen“, sagt meine Freundin: „gruselig.“

Beim Thema Scham geht es um Zugehörigkeit. Wer aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, war in grauer Vorzeit dem Tod näher als dem Leben. Scham, sagen Forscher, ist im Kern die Angst vor genau diesem Ausschluss: die Sorge, ob das, was andere von uns sehen, uns der Verbindung zu ihnen unwürdig macht. Sie entsteht früh. Etwa, wenn man sich als Kind ungesehen, falsch oder zu viel gefühlt hat.

Großspurigkeit als Schutzschild

„Das ganze schamlose Verhalten ist bei mir eine Tarnung“, sagt meine Freundin. Großspurigkeit als Schutzschild: Wer zuerst alles offenlegt, kann nicht mehr bloßgestellt werden. Allerdings verschreckt man dadurch andere und verhindert die Nähe, die man sich eigentlich wünscht.

Beim nächsten Date, sagt meine Freundin, will sie es anders versuchen – nicht mehr wie eine Amazone. Verzicht auf Präventivschläge. Ich nicke. „Dann tut es allerdings viel mehr weh, wenn man nicht gemocht wird“, sagt sie zögerlich. „Willkommen bei uns einfachen Sterblichen“, sage ich und lege ihr die Hand auf die Schulter.