Meist kündigt sich das Unheil durch eigenartige Geräusche im Motorraum an. Dann dringt auch schon Rauch aus den Öffnungen des Fahrzeugs. Spätestens dann sollte man das Auto sofort abstellen und sich in Sicherheit bringen. Denn ein Fahrzeugbrand kann sich binnen Sekunden gefährlich ausbreiten.

Erst am Mittwochabend konnten sich in Hart bei Graz ein Taxilenker und seine beiden Fahrgäste in letzter Sekunde retten, bevor das Fahrzeug in Vollbrand stand. Dass es in den letzten Jahren einen markanten Anstieg an Pkw- und Lkw-Bränden gibt, stellt auch der Autobahnbetreiber Asfinag fest. Gab es auf dem österreichischen Autobahn- und Schnellstraßennetz im Jahr 2020 noch 226 solcher Brände und in den letzten Jahren jeweils 300, so verzeichnete man im ersten Halbjahr bereits 151 Fahrzeugbrände. Der Juli und der August als stärkste Monate sind in der aktuellen Statistik noch gar nicht erfasst.

Bisher wurden keine Personen verletzt

Passiert ist bei den Zwischenfällen außer hoher Sachschäden nichts, hält die Asfinag fest. Dass die enorme Hitze Auslöser für Fahrzeugbrände ist, liegt nahe. Denn sie begünstigt das Überhitzen von Motoren. Weitere häufige Ursachen sind laut Asfinag poröse Leitungen, aus denen Öl oder Kraftstoff austreten und sich dann entzünden können, und festsitzende Bremsen, die erhitzen. Weiters kommen technische Defekte (beschädigte Radlager, fehlendes Kühlmittel etc.) oder elektrische Defekte mit Kurzschluss in Frage. Nicht zu vergessen ein zu niedriger Reifendruck oder Reifenschäden.

„Gerade deshalb ist es so wichtig, stets und vor allem vor langen Fahrten auch den Zustand des Fahrzeugs zu überprüfen“, appelliert Asfinag-Verkehrssicherheitsexperte Bernhard Lautner an die Autofahrer.

Auch Zahl der Böschungsbrände im Steigen

Übrigens kommt es auch häufiger zu Bränden abseits der Autobahn. Böschungsbrände werden allerdings meist durch fahrlässiges Verhalten ausgelöst, etwa durch achtlos aus dem Fenster geworfene Zigarettenstummel. Im Vorjahr mussten die Asfinag und die Feuerwehren zu 39 derartiger Brände ausrücken, heuer waren es im ersten Halbjahr bereits 20 Einsätze. Nur in sieben Fällen war ein brennendes Fahrzeug Auslöser für einen Böschungsbrand.