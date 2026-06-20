Mit dem Alarmstichwort „B-08 PKW Vollbrand“ wurde die Freiwillige Feuerwehr Nestelbach am Samstag gegen 11 Uhr auf die A2 Südautobahn gerufen. In Fahrtrichtung Klagenfurt war ein Pkw aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, die Feuerwehr löschte das Feuer unter schwerem Atemschutz und sicherte die Unfallstelle ab.

Ob Personen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit unbekannt. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Polizei, Rotes Kreuz, Asfinag sowie ein Abschleppunternehmen.

© FF Nestelbach

SPÖ-Politikerin Elisabeth Grossmann kam zufällig an der Unfallstelle vorbei, als das Auto im Vollbrand stand, und postete ein Foto, um andere Pkw-Lenker zu warnen: