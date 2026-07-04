In Flammen stand Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr ein Pkw auf der A2 nach Gleisdorf West Fahrtrichtung Graz. Laut Informationen der Feuerwehr konnten sich die drei Personen im Auto samt Gepäck ins Freie retten.

Unter schwerem Atemschutz und mittels C-Rohr löschten die Kräfte der Feuerwehren Gleisdorf und Ludersdorf den Brand. Anschließend kontrollierte man das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera. Insgesamt rückten 50 Feuerwehrkräfte, das Rote Kreuz, Polizei und Asfinag zur Unfallstelle aus. Während der Löscharbeiten waren zuerst zwei der drei Fahrstreifen gesperrt, anschließend noch eine. Der Brandeinsatz verursachte erheblichen Stau, Verkehrsteilnehmer mussten mit einem Zeitverlust von rund 40 Minuten rechnen. Gegen 11.30 Uhr rückten die Feuerwehren wieder ein.