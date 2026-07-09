Schrecksekunde für die beiden Fahrgäste und den Lenker eines Taxis einer Grazer Funkgruppe am Mittwochabend. Als der Mercedes kurz nach 20 Uhr mit seiner Fuhr auf der Rupertistraße gegenüber dem Bahnhof Autal unterwegs war, gab es plötzlich einen lauten Knall. Gleich darauf begann das Fahrzeug zu brennen.

Der 72-jährige Chauffeur und seine Passagiere (31 und 32 Jahre) aus Graz-Umgebung konnten das Auto rechtzeitig verlassen, binnen Minuten stand der Wagen in Vollbrand. Die Feuerwehr Hart bei Graz wurde alarmiert. Nach der Absicherung des Brandortes starteten die Feuerwehrleute mit der Schaumlöschanlage die Brandbekämpfung.

Das Taxi brannte komplett aus © FF Hart bei Graz

Das Feuer konnte schließlich von den 19 eingesetzten Kräften gelöscht werden, ausgetretenes Öl und andere Betriebsmittel wurden gebunden. Erst kurz nach 23 Uhr war der Einsatz beendet. Das Taxi brannte komplett aus und ist ein Totalschaden.