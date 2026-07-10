Ein Fahrzeuglenker (69) aus Klagenfurt bog am Donnerstag um 23 Uhr mit seinem Pkw von der Seeuferlandesstraße (L53) in Drobolach in die Faakersee Straße (B84) in Richtung Villach ein. Dabei übersah er einen auf der B84 in Richtung Villach fahrenden 17-jährigen Mopedlenker aus dem Bezirk Villach.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge und der Mopedlenker sowie seine Mitfahrerin (16) am Sozius wurden vom Moped über die Motorhaube des Autos auf die Fahrbahn geschleudert. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

Ein Alkomatentest mit beiden Lenkern verlief negativ. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.