Ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach arbeitete am MIttwoch als Baggerführer mit einem Raupenbagger auf einer Baustelle in Terpetzen in Völkermarkt. Um 15.45 Uhr stürzte der Bagger plötzlich und aus bisher noch ungeklärter Ursache über eine im Bau befindliche Staumauer. Dabei überschlug sich das Fahrzeug zweimal, bevor es auf der 20 Meter tiefer liegende Freifläche landete.

Der Mann wurde während des Absturzes aus der Fahrerkabine geschleudert und schwer verletzt. Der Verletzte wurde nach Bergung mit dem Baustellenkran und Erstversorgung vor Ort mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen auch die Feuerwehren Brückl, St. Filippen, Völkermarkt und Klein St. Veit mit 64 Einsatzkräften und zwölf Fahrzeugen.