Am Freitag gegen 7:15 Uhr ereignete sich auf der B94 im Bereich des Kreisverkehrs in Treffen am Ossiacher See ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine Frau wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Villach eingeliefert.

Der Pkw wurde über eine Böschung geschleudert © Hauptfeuerwache Villach

Alarmiert wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die Freiwilligen Feuerwehren Treffen und Winklern-Einöde. Rasch war klar, dass ein Pkw mit einem Lkw auf der Bundesstraße kollidiert war, wobei der Pkw durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben geschleudert wurde.

„Die Lenkerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und konnte dieses nicht selbst verlassen“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Frau mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreit.

Dieselleitung beschädigt

Der Lenker des Lkw konnte sein Fahrzeug selbst verlassen und wurde ebenfalls vom Roten Kreuz medizinisch versorgt. Durch den Zusammenstoß wurde eine Dieselleitung des Lkw beschädigt. Die Einsatzkräfte fingen den austretenden Treibstoff auf und banden die ausgelaufenen Betriebsmittel, um eine Umweltgefährdung zu verhindern. Zusätzlich wurde die Unfallstelle umfassend abgesichert und vorsorglich ein Brandschutz aufgebaut.