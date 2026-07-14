Als die letzten Gitter, Banner und Werbematerialien nach dem Start der Tour of Austria in Lienz in die Transporter geladen waren, blieben die Erinnerungen an die Abfahrt und die tausenden Bilder in den Smartphones der Zusehenden vom Rennen übrig. Lienz hat sich zu einem der Epizentren im heimischen Radsport entwickelt, und die Dolomitenstadt dürstet es nach mehr. 2027 soll der Giro d’Italia hier wieder Halt machen. Mit einer Zielankunft und dem Start am folgenden Tag, sagt Franz Theurl. Die Gespräche sind fortgeschritten, doch sagt der Obmann des Tourismusverbands: „Nix ist fix.“ In zwei Wochen kommt Matteo Mursia zu entscheidenden Gesprächen nach Lienz. Der Italiener ist einer der Entscheidungsträger in der Organisation. Speziell das Finanzielle wird abgeklärt, Zahlen will Theurl nicht nennen.

Doch hofft er beim „Preis“ auch ein bisschen auf den Nachbarschaftsbonus. „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen uns behandeln wie die 23. Provinz Italiens. Unser Vorteil ist, dass wir ein Randbereich Italiens sind. Sie könnten etwa über den Plöckenpass aus Italien rausfahren und am nächsten Tag über Sillian wieder rein. Man müsste nicht auch noch eine Zwischenetappe oder einen langen Transfer einbauen.“ Das wäre ein großer Vorteil gegenüber anderen österreichischen Interessenten und wohl um einen niedrigen sechsstelligen Betrag realisierbar. Mehrtägige Aufenthalte sind nicht leistbar. So sollen Albanien und Bulgarien 13 und 14 Millionen bezahlt haben.

Osttirol immer wieder Gastgeber

Damit wäre Lienz nach 1971, 1994, 2007 und 2011 wieder Startort und zum dritten Mal nach 1994 und 2007 auch Zielort. Sillian (Start 2006), Klagenfurt und Velden (1990) sowie der Glockner beheimateten die italienische Rundfahrt. ebenfalls wie Innsbruck (1988, 2009) und Mayrhofen (2009). Auch auf dem Weg ins Zillertal kam der Giro durch Osttirol und 1971 kam es bei der Fahrt von Hermagor auf den Großglockner zu Rangeleien zwischen der Polizei und der Werbekarawane. Der Werbewert ist der Grund für die Bemühungen: 40 Prozent der ankommenden Sommergäste haben schon ein Radmotiv, sagt er: „Dass die Übertragungen mittlerweile durch die vielen Landschaftsaufnahmen nicht nur Radsportenthusiasten vor die Mattscheiben locken, hat den Werbewert gesteigert. Es schauen mittlerweile wahnsinnig viele zu, die nicht radfahren. Viele sitzen sogar mit der Landkarte vor dem Bildschirm und schauen mit. Das touristische Gewicht des Radsports wird immer größer und einflussreicher.“ Theurl sieht eine Giroetappe ähnlich einem Skiweltcup als Imagefrage. Und nachdem Felix Gall aus Nußdorf-Debant beim Giro verzauberte, wurde Lienz in „Rosa“ gehüllt, um den Helden mit dem „Giro d‘Gall“ zu feiern. Rosa ist also absolut in Mode.