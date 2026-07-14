Die Vorgeschichte: Im Hotel des slowenischen Superstars Tadej Pogacar hatte es trotz brütender Hitze keine Klimaanlage gegeben. „Könnte schlimmer sein, das ist unseres“ schrieb daraufhin Anders Halland Johannessen auf der Plattform X und schwenkte mit seiner Handykamera in die Ecke des Zimmers, wo Spinnenweben und Schmutz zu erkennen sind.

Am Ende des Clips ist der Profi mit einem angewiderten Gesichtsausdruck zu sehen. Ein weiteres Video auf der Plattform Instagram zeigte, wie Johannessen und ein Uno-X-Teamkollege ihre Betten auf dem Hotelbalkon platziert haben und die Nacht im Freien verbringen. Dazu erklärte Johannessen: „Das Innere des Hotels: fragwürdig.“ Außen sei es sehr schön. Nach der Nacht schrieb er: „Schlaf 7/7 – würde ich weiterempfehlen.“

Die Hotels für die Mannschaften werden von der Tour-Organisation ASO ausgewählt. Pogacar hat zuletzt eine Nacht in einem alten Hotel verbracht, das über keine Klimaanlage verfügt. Allerdings sei das Problem durch eigens mitgebrachte mobile Klimaanlagen und spezielle, kühlende Bettauflagen für die Radprofis gelöst worden. In Frankreich grassiert derzeit eine Hitzewelle. Teilweise werden im Zentralmassiv an die 40 Grad erreicht. Am Sonntag wurde bei der 113. Frankreich-Rundfahrt zum ersten Mal in der Historie eine Etappe wegen der Hitze verkürzt.