Topfavorit Tadej Pogačar hat im ersten Hochgebirgsschlagabtausch der Tour de France in den Pyrenäen wenig überraschend klar den Ton angegeben. Der Titelverteidiger aus Slowenien gewann am Donnerstag die sechste Etappe über den Col du Tourmalet überlegen vor Jonas Vingegaard und holte sich das Gelbe Trikot zurück. Der Weltmeister führt nach dem Teilstück mit mehr als 4.100 Höhenmetern von Pau nach Gavarnie-Gedre auch im Gesamtklassement über zweieinhalb Minuten vor dem Dänen.

Der bisher im Führungstrikot fahrende Torstein Traeen stürzte nach großem Zeitverlust in der Abfahrt vom Tourmalet nach einem Zusammenstoß mit einem Teamkollegen. Der Norweger konnte nach ärztlichem Check weiterfahren, musste das „Maillot Jaune“ nach zwei Tagen aber an den überragenden Pogačar zurückgeben. Der slowenische UAE-Kapitän hatte auch schon die dritte Etappe gewonnen, der Triumph in den Pyrenäen ist bereits sein 23. Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Insgesamt war es der 123. Karriere-Erfolg des Slowenen.

Freitag könnte ruhiger werden

Pogačar hatte im langen Anstieg zum Tourmalet rund fünf Kilometer vor der Passhöhe angegriffen. Mit seiner Attacke schüttelte der 27-Jährige seine Rivalen scheinbar spielend ab. Auf den restlichen 40 km samt dem nicht sehr steilen Schlussanstieg nach Gavarnie-Gedre fuhr 2:38 Minuten Vorsprung auf Vingegaard heraus. Pogačars Teamkollege Isaac del Toro, Frankreichs Jungstar Paul Seixas, Remco Evenepoel und Florian Lipowitz büßten knapp drei Minuten auf den Dominator ein. Der Freitag mit einer Flachetappe von Hagetmau nach Bordeaux verspricht für die Klassementfahrer um Pogačar mit seinem Helfer Felix Großschartner ein ruhiger Tag zu werden.