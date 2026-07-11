Trumps MAGA („Make America Gewinnen Again“)-Anruf bei der FIFA hat nichts gebracht, die USA sind trotzdem ausgeschieden. Aber ich kann Trump trösten. Eigentlich ist es sehr viel entspannter, WM-Spiele ohne Beteiligung des eigenen Nationalteams zu sehen. Seit dem Ausscheiden Österreichs halte ich nun immer für den Underdog. Wenn der allerdings so dreckig spielt wie Paraguay gegen Frankreich, wechsle ich die Seiten. Wenn nur verteidigt wird und nichts gelingt, schlafe ich aus Langeweile ein. Wenn das Schiedsrichterteam tendenziös pfeift, verliere ich die Lust und schalte ab. Wenn alle abschalten und niemand mehr zuschaut, gibt es bald keine Fernsehübertragung und dann auch kein Geld mehr.

Bis es so weit ist, sind beide Teams und die Schiedsrichter für das Gelingen des Abends verantwortlich, spielen also nicht nur gegen-, sondern auch miteinander. Fußball ist ein Mannschaftssport, da muss man sich unterordnen. Einzelne nutzen natürlich jede noch so kleine Möglichkeit, um sich in Szene zu setzen. Wer kann es ihnen verdenken? Sie sind junge Männer, stehen enorm unter Druck, da haben andere schon größeren Blödsinn gemacht, um ins Fernsehen zu kommen. Der Schiedsrichter sollte im besten Fall aber unauffällig bleiben und die schönen Haare den Spielern überlassen. Er soll Vergehen regelkonform bestrafen, wenn Spieler brutal foulen oder – obwohl unverletzt – minutenlang liegen bleiben, damit sie Zeit und eine Großaufnahme herausschinden. Die Spieler haben gelernt, am und jenseits des Platzes eine Rolle zu spielen.

Nicht immer sind die Lautesten die Besten. Nicht immer wissen die Besten, wann sie aufhören sollten. Die Lautesten sowieso nicht. Obwohl so eine Fußballkarriere kurz ist, entwickelt sich die Rolle. Wurde Arnautovic mit Sätzen wie „Ich kann dein Leben kaufen“ berühmt, so sagt er jetzt in einer Serie über sein Privatleben, dass er seine Frau noch immer so liebt wie am ersten Tag. Jedenfalls schade, dass Arnautovic aufhört und nicht der Schiedsrichter, der Ägypten gegen Argentinien gepfiffen hat. Aber nicht nur im Fußball gibt es ältere Herren, die Aufmerksamkeit brauchen, die ihre Macht nicht aufgeben wollen, bis sie gar keine mehr haben und wie Marionetten von einem Heer von Günstlingen gelenkt werden. Manchmal sind sie sogar schon gestorben und lassen sich noch von einem Doppelgänger oder einer Puppe darstellen, nur um ihre Macht nicht zu verlieren. Das geht natürlich im Fußball nicht. Da bringt es nichts, wenn ein Spieler während des Spiels Anweisungen von heimlichen Strippenziehern ins Ohr geflüstert bekommt oder wenn der Präsident der USA für ihn interveniert. Weil Fußball halt ein Mannschaftssport ist.