Geplant war es nicht, dass ich – während ich mit zwei Frauen ein Hotelzimmer teile und draußen Venedig ist – um 6 Uhr Früh die Partie Österreich gegen Jordanien schaue. Weil ich die WM eigentlich boykottiere und die Frauen noch schlafen wollen. Aber mein Körper ist aufgewacht. Und weil man auf den Körper hören soll, schaue ich sehr leise elf österreichischen und elf jordanischen Männern zu, wie sie den Ball von Fuß zu Fuß und manchmal in ein Tor schießen. Das tun sie, um am Ende Weltmeister zu werden und am 19. Juli den FIFA-WM-Pokal mit bloßen Händen in die Luft zu stemmen. Denn nur ein Weltmeister darf den Pokal mit bloßen Händen berühren. Deshalb hatte die WM-Botschafterin und Schauspielerin Selma Hayek bei der Eröffnung Handschuhe an. Der FIFA-Präsident nicht, der ist frech, der hat die Trophäe einfach angegriffen. Der amerikanische Präsident freut sich schon darauf, es bei der Übergabe an den Weltmeister zu tun. Angreifen wird ja noch erlaubt sein.

Im Fernsehen greifen die Österreicher gerade an, aber daraus wird bloß ein Abstoß, dann wird das Spiel durch eine Trinkpause unterbrochen. Ich werde diese weder zum Wasser trinken, noch Wasser lassen benutzen, damit ich die Freundinnen nicht wecke. Stattdessen freue ich mich über die humane Geste der FIFA, die den schwitzenden Männerkörpern ermöglicht isotonische Getränke zu sich zu nehmen. Doch bald werden die Bilder der Trinkenden unterbrochen und stattdessen Potenzmittel, Bier, Autos und Sportwetten beworben. Das Potenzmittel ist nur für Männer. Für Bier ist es viel zu früh. Auto brauche ich im Moment keines, weil ich ja in Venedig bin und man rund um Venedigs Innenstadt weder Auto fahren noch parken kann – wodurch die Gegend rund um den Markusplatz vermutlich aussterben wird und Geschäfte und Lokale dort über kurz oder lang zusperren werden müssen.

Bleiben für mich also die Sportwetten. Im Gegensatz zu Alkohol am Morgen völlig ungefährlich, weil in Österreich als Geschicklichkeitsspiel eingestuft und deshalb sicher nicht abhängig machend. Das will ich probieren. Schon morgen werde ich wetten! Reich werden! Geld machen! Jetzt geht das Spiel weiter. Österreich gewinnt, die Freundinnen sind inzwischen aufgewacht und fiebern mir zu Liebe zehn Minuten mit. Mit rot-weiß-roten Augen, gehe ich zum eigentlichen Ziel des Venedig-Ausflugs, der Biennale. Und sehe dort, nachdem ich mich 45 Minuten dafür angestellt habe, im österreichischen Pavillon nackte Frauenkörper in schwindelnder Höhe Kunst(stücke) machen. Manche Besucherinnen und Besucher fotografieren sie trotz Verbots dabei und werden zurechtgewiesen. Aber nirgends steht, dass man sie nicht angreifen darf. Wetten, die Frechen dieser Welt würden es einfach machen?