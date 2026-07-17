Der Bezirk St. Veit hat mit einer großen Abwanderung zu kämpfen. Immer mehr Menschen verlassen den Bezirk. Man scheint es nicht zu schaffen, die Menschen vom Verbleib zu überzeugen. Mit Stichtag 1. Jänner 2026 zählte der Bezirk St. Veit laut Statistik Austria nur noch 53.749 Einwohnerinnen und Einwohner, 2025 waren es noch 53.950.

Ein Abgang von 201 Personen scheint auf den ersten Blick nicht allzu viel, doch das Dilemma wird richtig sichtbar, wenn man sich die Einwohnerzahl von 2002 vor Augen führt: Damals lebten noch 58.562 Menschen in der Region, das sind um rund acht Prozent mehr als heute. Die 4813 abgewanderten (und verstorbenen) Personen würden die viertgrößte Gemeinde im Bezirk bilden, nach der Bezirksstadt St. Veit, Althofen und Friesach.

Konstantes Plus in Althofen

Seit Jahren über einen Zuzug freuen kann sich die Stadtgemeinde Althofen. „Mein Ziel war es, als Bürgermeister über 5000 Einwohner zu haben, am 10. Juli hatten wir 5.023 Einwohner. Ziel geschafft“, freut sich Bürgermeister Walter Zemrosser (Liste für Alle). Grund für die Zuwanderung sei laut dem Stadtchef das Glück, dass man billig Bauland anbieten kann: 48 Euro pro Quadratmeter. „Das können viele nicht. In Krumfelden zum Beispiel entstehen derzeit weitere 70 Wohnungen.“ Ebenso sei die Nähe zum Arbeitsplatz ein wesentlicher Faktor. „Wir wollen die Arbeitsplätze, die es in Althofen gibt, erhalten und auch erweitern. Ebenso punkten wir mit einer zentralen Lage. Wir decken den Norden des Bezirks ab und haben gute Anbindungen.“

Walter Zemrosser konnte in seiner Gemeinde die 5000er-Hürde knacken © Helmuth Weichselbraun

Klein, aber fein

Rund 6,5 Kilometer Luftlinie entfernt, liegt die Gemeinde Micheldorf. Auch hier freut man sich über einen Zuwachs von 1,56 Prozent – das sind 30 Personen. Damit zählt die kleine Gemeinde zu den Spitzenreitern in Kärnten. „Wir haben in unserer kleinen Gemeinde alles: eine Volksschule, einen Kindergarten, einen Nahversorger, Anbindungen, eine Post, einen Bankomaten. Die Infrastruktur ist ein wichtiger Punkt, dass die Leute gerne bei uns wohnen", erklärt Bürgermeister Helmut Schweiger (Liste Wir für Micheldorf).

Der Zuzug ist auch ein Grund, warum noch in diesem Jahr der Baustart für einen Wohnblock mit zehn Wohnungen fällt. „Das Kärntner Siedlungswerk steht hinter dem Projekt. Die Nachfrage ist da. Wir hatten vor kurzem eine Gemeindewohnung zu vergeben. Es gab zwölf Bewerber. Wir brauchen in unserer Gemeinde mehr Wohnraum.“

Schweiger: „Micheldorf braucht mehr Wohnraum.“ © Helmuth Weichselbraun

Stärkster Zuwachs

Die Gemeinde Mölbling konnte den stärksten Zuwachs in Kärnten verzeichnen, nämlich 1,8 Prozent. „Wir haben einfach eine tolle Lage. Wir liegen zwischen Althofen und St. Veit – am Speckgürtel. Wir bieten unseren Bewohnern aber auch eine gute Kinderbetreuung im Kindergarten oder der Volksschule, haben den ‚Baby-500er‘ und den Heizkostenzuschuss in der Gemeinde wieder eingeführt, nachdem das Land beide Projekte abgeschafft hat. Ebenso haben wir ein reges Vereinsleben und mehrere gutgehende Gasthäuser", erklärt Bürgermeister Bernd Krassnig (Liste Unser Mölbling). Die Nachfrage nach Baugründen und Wohnungen in Mölbling sei „auf jeden Fall“ gegeben. „Wenn eine Gemeindewohnung frei ist, haben wir mindestens fünf Anfragen. Wir möchten auch einen Wohnbauträger in die Gemeinde holen, aber das wäre ein Projekt für die nächste Periode.“

Bernd Krassnig schätzt die gute Lage seiner Gemeinde © Privat

Das höchste Minus

Die Marktgemeinde Hüttenberg kann seit Jahren keine erfreuliche Bilanz verzeichnen. 1784 Einwohner hatte man im Jahr 2002 noch. Rund 30 Prozent weniger Menschen leben 2026 in Hüttenberg, nämlich 1244.

Die Gründe sind laut Bürgermeister Josef Ofner (FPÖ) vielseitig. „Wir haben mit einer Überalterung zu tun. Im Jahr gibt es rund 30 Todesfälle, aber nur zehn Geburten. Jedoch macht den Bürgern auch die Teuerung zu schaffen. Wenn man in Hüttenberg lebt, braucht man mindestens ein oder zwei Autos zum Pendeln.“ Doch die Gemeinde möchte dem Ganzen auch entgegenwirken. „Wir wollen junge Eltern und Familien mit unseren Sozialfonds entlasten, unterstützen finanziell die Aktivitäten der Volksschul- und Kindergartenkinder. Der Fonds wird aktiv von Vereinen und den Bürgern unterstützt.“ Gemeindewohnungen sind in Hüttenberg jedoch schnell vergriffen. „Sobald eine frei wird, gibt es mehrere Anfragen. Die Wohnungen werden von uns laufend saniert. Derzeit haben wir keine freie Gemeindewohnung.“

Bürgermeister Josef Ofner möchte mit Sozialfonds Abgang entgegenwirken © Weichselbraun

Auch Bezirksstadt schrumpft

In der Bezirksstadt und auch einwohnerstärksten Gemeinde, St. Veit, verzeichnet man seit Jahren auch ein Minus. Hatte man 2002 noch 12.891 Einwohner, konnte man am 1. Jänner 2026 12.178 Einwohner zählen. Grund dafür sei laut der Stadtgemeinde: „In erster Linie ist der Bevölkerungsrückgang auf die demografische Entwicklung zurückzuführen. In St. Veit haben wir mehr Sterbefälle als Geburten. Wir können die Bevölkerungszahlen nur durch Zuzug halten. Die Stadt kann den Wunsch nach Einfamilienhäusern mit großem Eigengrund oft nicht bedienen, da die Flächen dafür in St. Veit im Moment sehr begrenzt sind. Bauland ist in einer Stadt wie St. Veit kostbar. Wenn Landwirte oder Privatbesitzer ihr Land nicht verkaufen wollen, kann dort im Moment nichts gebaut werden.“

Auch in der Bezirksstadt geht die Einwohnerzahl zurück © Gert Köstinger

Gegensteuern möchte man mit der Schaffung von leistbarem Wohnraum, insbesondere durch Geschoßwohnbauten. Es werden gerade 64 neue Wohnungen gebaut. Ebenso wird der Teilbebauungsplan für die Bebauung in der Villacher Vorstadt noch heuer im Gemeinderat beschlossen. „Die Stadtgemeinde St. Veit wird im Örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK), welches ebenso heuer im Gemeinderat beschlossen wird, zusätzliches Bauerwartungsland für eine mögliche Bebauung vorsehen.“