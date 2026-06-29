Mit Jahresanfang 2025 hatte Kärnten erstmals mehr als 570.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Zu Jahresbeginn 2026 schrumpfte die Bevölkerungszahl jedoch leicht um 105 Personen auf 569.990 Personen. Davon sind knapp 79.500 Personen ausländische Staatsangehörige, ein Anteil von 13,9 Prozent. Das zeigt die jüngste Auswertung der Statistik Austria.

Deutlich massiver wäre der Rückgang der Bevölkerung ausgefallen, wäre der Außenwanderungssaldo nicht so klar positiv gewesen: Den 7466 Zuzügen aus dem Ausland standen 5006 Wegzüge gegenüber, ein positiver Saldo von 2460 Menschen.

Geburtensaldo tiefrot

Leicht negativ wirkte sich die Binnenwanderung aus: 5133 Menschen zogen im Vorjahr von anderen Bundesländern nach Kärnten, 5437 zogen aus Kärnten in andere Bundesländer, ein Minussaldo von 304 Personen.

Was in Kärnten massiv ins Gewicht fällt und die Bevölkerungszahl ins Negative drückt, ist die Geburtenbilanz: Kärnten hatte 2025 4120 Geborene und 6390 Gestorbene, also im Saldo eine negative Geburtenbilanz von 2270, so die Statistik Austria.