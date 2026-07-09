Mit einer großen Eröffnungsfeier startet Villach in die Sommerferien: Am Freitag, 10. Juli, wird der modernisierte und erweiterte Spielplatz im Stadtpark offiziell seiner Bestimmung übergeben. Bürgermeister Günther Albel und Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (beide SPÖ) laden alle Familien ein, den Ferienbeginn gemeinsam zu feiern. Für die ersten Besucherinnen und Besucher gibt es ab 9.30 Uhr kostenloses Eis, solange der Vorrat reicht. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung von Manuel Brunner.

Die Erweiterung des beliebten Spielplatzes bringt zahlreiche neue Attraktionen. Herzstück ist ein abwechslungsreicher Entdeckerpfad mit Holzspielgeräten zum Balancieren und Klettern. Ergänzt wird das Angebot durch eine Bocciabahn für Jung und Alt, eine große Doppelschaukel, zusätzliche Sitzgelegenheiten und Picknicktische sowie ein barrierefreies Trampolin, das auch von Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern genutzt werden kann. Neu gepflanzte Bäume sorgen künftig für mehr Schatten und erhöhen die Aufenthaltsqualität im Park. Bereits im vergangenen Jahr wurde der Spielplatz um einen großzügigen Wasserspielplatz erweitert.

Kinder in Planung miteingebunden

Mit den aktuellen Maßnahmen setzt die Stadt den Ausbau des Areals konsequent fort und schafft einen noch attraktiveren Treffpunkt für Familien. Besonderen Wert legte die Stadt bei der Planung auf die Beteiligung der jungen Nutzerinnen und Nutzer. Die Kinder der Volksschule Am Stadtpark waren aktiv in die Gestaltung des neuen Spielbereichs eingebunden.

Der Stadtpark-Spielplatz ist einer von insgesamt 27 öffentlichen Spielplätzen und Spielpunkten in Villach. Diese werden laufend modernisiert und an die Bedürfnisse von Familien angepasst.