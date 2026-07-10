Rund 350 Gäste aus Industrie, Wissenschaft und Politik folgten am Mittwoch der Einladung der steirischen Industriellenvereinigung (IV), die zum alljährlichen Sommerfest lud. Einleitende Worte sprach IV-Präsident Kurt Maier, der neben einem herausfordernden Gesamtbild auch Motivierendes für die Zukunft des Industriestandorts skizzierte. So gäbe es selbst in einer Zeit globaler Krisen ausreichend „Schalthebel“, die man in Österreich zur Verfügung hätte.

Derlei Hebel nimmt der Präsident nun gewissermaßen auch im eigenen Berufsleben in die Hand. Wie der Kleinen Zeitung bestätigt wird, übernimmt Maier nämlich mit September die Aufgabe als CEO der „Maschinenfabrik Liezen Beteiligungs GmbH“. Er leitet damit fortan die Industriesparte der Unternehmensgruppe Gebrüder Haider, zu der unter anderem die Maschinenfabrik Liezen zählt.

Nach Stationen im Automotivebereich war Kurt Maier zuletzt mehr als zwanzig Jahre in der Zellstoff- und Papierindustrie in leitenden Positionen tätig. Seit 2024 ist Maier Präsident der IV Steiermark – und bleibt das auch trotz der neuen beruflichen Herausforderung.