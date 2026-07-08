Noch ist sie ein zartes Pflänzchen, die Konjunktur, aber immerhin ging es zuletzt wieder ein wenig aufwärts mit der Erwartungshaltung. So legte der von Sentix erhobene Indikator im Juli überraschend stark zu. „Rückenwind“ würde zurzeit in der Eurozone vor allem vonseiten der deutschen Industrie kommen. Dort sorgen Großaufträge für Flugzeuge, Züge oder Rüstungsgüter für Schwung.

Ein Faktum, das auch in der eng mit Deutschland verwobenen steirischen Industrie für Durchatmen sorgt – auch wenn die aktuellsten Entwicklungen im Iran-Krieg und eine mittelprächtige Prognose des Internationalen Währungsfonds weiteres Ungemach drohen lassen.

Die „verzerrte Wahrheit“

Beim Sommerfest der steirischen Industriellenvereinigung, dem Treffen der heimischen Industrie, herrscht am Mittwoch in Graz dennoch ein vorsichtig optimistischer Tenor vor. Ja, die geopolitische Entwicklung sei fordernd, sagt dahingehend auch IV-Präsident Kurt Maier. Zugleich aber sei es eine „verzerrte Wahrheit, dass die herausfordernde Situation nur mit den geopolitischen Krisen zu tun hat“. Im Gegenteil hätte man als Europa und als Österreich „wesentliche standortpolitische Hebel selbst in der Hand“.

In den vergangenen Jahren, so Maier, hätte man „einige Weichen für den Standort in die falsche Richtung gestellt“. Eine „stark gestiegene Kostenbelastung durch Löhne, Energie oder Regulierung“ hätte dazu geführt, dass sich Österreichs Industrie „aus dem internationalen Wettbewerb gepreist habe“. Abzulesen sei dieser Befund in einem Rückgang der Exporte und einem damit einhergehenden, gestiegenen Handelsbilanzdefizit. Bei den Wachstumsaussichten liege Österreich gar weltweit im Hintertreffen. „Laut Währungsfonds auf Platz 184 von 190. Nach Russland und vor Mikronesien“, sagt Maier.

Zugleich, und an dieser Stelle wird es tatsächlich wieder optimistischer, zeigt sich Maier überzeugt, „dass wir trotz aller Widrigkeiten eine gute Zukunft haben werden, wenn wir uns in einer gemeinsamen Kraftanstrengung darum bemühen“.

„Konsequente Weltoffenheit“

Was es dazu brauche? Einerseits eine „große gemeinsame Ambition auf EU-Ebene“. Maier, der sich selbst einen „überzeugten Europäer und EU-Befürworter“ nennt, fordert diesbezüglich „mehr Freihandelsabkommen für neue Märkte“. Hier würden sich die Dinge „in die richtige Richtung bewegen – trotz der Haltung Österreichs“. Notwendig sei „konsequente Weltoffenheit bei gleichzeitig höherer Souveränität“.

IV-Spitze: Christoph Robinson, Alfred Marchler, Franz Mayr-Melnhof-Saurau, Kurt Maier, Markus Ritter, Nina Zechner © KANIZAJ photography

Mit Blick auf die Möglichkeiten Österreichs als Nationalstaat sieht der steirische Industrielle vor allem zwei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft: „Eine klare Strategie und solide Finanzen.“ In Sachen Staatshaushalt mahnt Maier eine „echte Kompetenzbereinigung mit einer klaren Zuordnung von Aufgaben-, Finanzierungs- und Ausgabenverantwortung“ ein.

Mit Blick auf die Steiermark – immerhin das Bundesland mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung – sieht Kurt Maier die „gesamte Landesregierung“ in der Pflicht, „ohne Wenn und Aber einen ambitionierten Kurs ohne Tabus zu verfolgen“. Außerdem müsste man über „weitere Gemeindezusammenlegungen nachdenken“. Maier, der auch für mehr gesellschaftliches Leistungsbewusstsein und Durchhaltevermögen plädiert: „Da braucht es Mut, das Richtige für die Zukunft zu tun.“