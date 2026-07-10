Mit Huhn in der einen und Eierkorb in der anderen Hand setzte sich Lukas Reinisch aus Bad Schwanberg zwischen Obstbäumen in Szene. Der 26-Jährige posierte unter anderem mit den Tieren auf einem Hof in Altenmarkt bei Fürstenfeld für den Jungbauernkalender 2027. Premiere für den Weststeirer – mit und ohne Huhn.

„Ich war noch nie bei einem Fotoshooting dabei, aber es war einfach lustig und ein tolles Erlebnis“, sagt er. Zwei Bekannte von ihm haben schon mitgemacht, da wollte Reinisch es auch einfach einmal ausprobieren.

Richtige Posen und Liegestütze

Die Eltern seien zuerst erstaunt gewesen, dass er so etwas machen wollte, haben ihn aber voll und ganz unterstützt. Nervös sei er vor dem Fotoshooting zwar nicht gewesen. Gedanken, über die richtigen Posen habe er sich aber dann doch gemacht. Kurz bevor es losging, habe er auch noch ein paar Liegestütze gemacht. Ist der Bad Schwanberger nun auf den Geschmack gekommen? „Wenn das immer mit so viel Spaß abläuft, kann ich mir so das schon öfters vorstellen“, sagt Reinisch schmunzelnd.

Lustiges Erlebnis

Von einem lustigen und entspannten Erlebnis spricht auch Michelle Muster aus Gamlitz. Zuerst habe sie lange überlegt, ob sie sich bewerben soll. „Ich hab mir anfangs gedacht, was wohl die Leute denken werden. Im Freibad läuft man aber auch im Bikini herum und ich bin stolz auf meinen Körper“, erzählt die 19-Jährige. Rückenwind erhielt sie von Eltern und Freunden.

Das Fotoshooting am Hof vor einem landwirtschaftlichen Fahrzeug sei gut gelaufen. Sie habe zudem viele neue Leute kennengelernt. In welchem Monat sie zu sehen sein wird, wisse Muster derzeit noch nicht. Ihr Wunsch: Der Monat März, denn da habe sie auch Geburtstag.

Muster und Reinisch sind zwei von insgesamt 24 Models, die sich für die 27. Auflage des bekannten Kalenders freizügig in Pose warfen.