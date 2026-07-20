Bei einem derart großzügigen Angebot kann man schon schwach werden: 136.000 Euro „aus nicht zweifelhafter Herkunft“. Ein Glück, dass laut Infoblatt das französische Erbschaftsgesetz alles geregelt hat: „Frau G. akzeptiert mit ganzer Seele und Gewissen, Ihnen 136.000 Euro zu spenden.“ Innerhalb von 72 Stunden wird das Geld bei Ihnen sein, lautet das Versprechen. Bedingung für die Schenkung: eine kleine Vorabüberweisung.

„Man müsste täglich vor solchen Betrugsmaschen warnen, denn immer wieder tappen Menschen in die Falle. Ich habe gerade wieder einige solche Fälle am Tisch liegen“, wundert sich Anwalt Christian Horwath über die Leichtgläubigkeit der Opfer. Dabei sollte allein schon die Optik der verlockenden Anschreiben, die als E-Mail zigtausendfach verschickt werden, alle Warnglocken schrillen lassen.

Trotz Überweisung bleibt Schenkung aus

Dennoch finden die Gauner laufend neue Opfer, die vor der vermeintlichen Schenkung knapp 700 Euro überweisen. „Wenn man seine Daten bekannt gibt, erhält man eine Bankbestätigung, die besagt, dass die Schenkung bald überwiesen wird. Bedingung sei lediglich, dass man vorab 684 Euro überweist“, so Horwath. Dass das Geld tatsächlich an ein französisches Notariat geht, sei natürlich illusorisch. Das Konto, auf das überwiesen wird, ist in der Regel mit falscher Identität eröffnet worden, wird rasch wieder geschlossen. Nachverfolgbarkeit: praktisch null.

Anwalt Christian Horwath © Greiml & Horwath

Kreditversprechen als Betrug

Ein weiterer „Scam erster Klasse“, wie es Horwath nennt, macht derzeit die Runde. Das Lockangebot: ein Kredit in der Größenordnung zwischen 5000 und 10.000 Euro wird versprochen. Wer sich darauf einlässt? „Leute, die in Österreich von ihrer Hausbank keinen Kredit mehr bekommen. Es wird die Verzweiflung jener ausgenutzt, die ohnehin schon mit leeren Händen dastehen. Aber die Gebühren, die vorab zu zahlen sind, die kratzen sie halt gerade noch einmal zusammen – mit der Hoffnung, den Kredit zu bekommen.“ Diese verpufft, wenn die Anzahlung (300 bis 800 Euro) einmal getätigt wurde.

„Finger weg von allen Angeboten, die nur online auftauchen. Sicher kann man nur sein, wenn man eine Bankfiliale aufsuchen und dort persönlich mit Mitarbeitern sprechen kann“, rät der Grazer Anwalt.

Das Spiel mit der Scham und die Keule Kinderpornografie

Neben diesen neueren Betrugsmaschen gibt es zahllosen „Klassiker“. Einer ist aktuell auch im Umlauf und kommt einer Erpressung gleich: Die „European Union Agency for Law Enforcement“ macht dabei per Mail darauf aufmerksam, dass gegen einen „ein Ermittlungsverfahren“ wegen „Kinderpornografie, Pädophilie, Cyberpornografie und exhibitionistische Handlungen“ eingeleitet worden sei. Es seien auch Videos von „exhibitionistischen Handlungen und der Masturbation über Webcam“ sichergestellt worden. Die Betrüger geben einem 48 Stunden Zeit, um auf die Mail zu antworten, sonst werde der Bericht „an das zuständige Gericht Ihrer Region“ weitergeleitet, auch eine Festnahme sei dann unausweichlich – und leider sehe man sich auch gezwungen, „Ihre Akte an die Medien“ weiterzuleiten.

Das ist natürlich alles frei erfunden. Die Polizei hat schon mehrfach davor gewarnt, auf diese und ähnliche Mails zu reagieren. Antwortet man, kommen die Betrüger mit Geldforderungen, um sich das angebliche Verfahren doch zu ersparen. Also auch in diesem Fall der Tipp der Fachleute: nicht antworten, Mail einfach löschen.