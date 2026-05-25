Der Sommer steht vor der Türe und damit auch die Urlaubszeit. Viele Steirerinnen und Steirer zieht es dann ins Ausland. Hotelbuchungen stehen an. Nun ist aber Vorsicht geboten, denn genau diese nutzten Betrüger aktuell als neue Betrugsmasche, wie die Internet-Plattform „Watchlist Internet“ warnt.

Denn Betrüger melden sich per WhatsApp bei ihrem auserkorenen Opfer und geben dort an, dass sie Gästebetreuer des Hotels sind und bei der Abbuchung etwas schief gelaufen ist. Es sei versehentlich ein zu hoher Betrag abgebucht worden. Das Geld würde daher nun zur Rückerstattung bereitstehen. Die Krux: Alle Buchungsdetails stimmen laut „Watchlist Internet“ mit der echten Buchung von booking.com überein. Um an diese Daten zu kommen, dürften die Betrüger laut „Watchlist Internet“ ein Daten-Leak nutzen.

Link führt zu Fake-Login für Online-Banking

In der WhatsApp-Nachricht findet sich auch noch ein Link, der direkt zu der Seite führen soll, auf der die Geschädigten ihr Geld zurückbekommen. Klickt man auf den Link, kommt man auf eine Seite, auf der man seine Hausbank auswählen muss. Klickt man erst einmal auf die eigene Hausbank, wird man auf die vermeintliche Anmeldeseite der Bank weitergeleitet. Hinter der Seite steckt aber nicht wie angegeben die Bank, sondern die Betrüger selbst. Gibt man dort seine Bankdaten ein, haben die Betrüger freie Handhabe über das Konto.

Um gar nicht erst auf die Betrugsmasche hineinzufallen, sollte man zunächst ein paar Schritte beherzigen. Sollte man sich nicht sicher sein, ob die Nachricht wirklich von dem gebuchten Hotel stammt, empfiehlt es sich, direkt dort nachzufragen. Auch ein Blick auf die Abbuchung des Hotels im Online-Banking kann hilfreich sein. Denn so wird ersichtlich, dass gar kein zu hoher Betrag abgebucht wurde.

Genaues Hinschauen macht Betrug sichtbar

Aber auch die Betrugsmasche an sich bietet einige Hinweise darauf, dass es sich um eine Falle handelt. Denn während booking.com auf Deutsch verfügbar ist und auch die WhatsApp-Nachricht auf Deutsch verfasst ist, steht die Website, auf die der Link führt nur auf Englisch zur Verfügung. Ein weiterer Hinweis, dass es sich um einen Betrug handelt, ist dass die Domain der Website, die angeblich zur jeweiligen Bank gehören soll, nichts mit der eigentlichen Bank zu tun hat. Spätestens hier sollten jedenfalls die Alarmglocken schrillen.

Ist man bereits auf die Masche hineingefallen, sollte man sofort die Bank informieren, damit gebenenfalls das Bankkonto gesperrt werden kann. Zudem sollte man sofort die Zugangsdaten zum Online-Banking ändern. Zudem sollte man auch in der Zeit danach das Konto genau im Blick behalten und wachsam bleiben. Denn waren Betrüger einmal erfolgreich, versuchen sie es häufig mit einer anderen Masche noch einmal. Zudem sollte man jedenfalls Anzeige bei der Polizei erstatten.