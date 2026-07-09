Den Jahrestag hat sich Manfred Bacher sicherlich anders vorgestellt. Vor genau drei Jahren nahm das „Go-Mobil“ in seiner Gemeinde Krumpendorf den Betrieb auf. Der Vereinsobmann und SPÖ-Vizebürgermeister hat derzeit aber keinen Grund zur Freude.

Am 25. Juni war das einzige Krumpendorfer „Go-Mobil“ in einen Unfall verwickelt. Gegen 14.30 Uhr parkte das Fahrzeug an der Hauptstraße vor der Seeapotheke. Ein hellgraues Fahrzeug, möglicherweise ein SUV, fuhr laut Bacher mit einem „auffallenden Fahrverhalten“ aus Klagenfurt kommend in das „Go-Mobil“ und beschädigte die linke hintere Säule, das Rücklicht, die Schiebetüre und riss den Spiegel ab.

Sachschaden über 10.000 Euro

Der Verursacher hielt nicht an. „Das Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Pörtschach und Moosburg. Eine sofortige Suche der Polizei war erfolglos“, erzählt Bacher, der sich nun mit großen finanziellen Herausforderungen konfrontiert sieht. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Reparatur kostet rund 10.000 Euro und wird nur zum Teil von der Versicherung übernommen, sagt Bacher.

Manfred Bacher ist Vereinsobmann und Vizebürgermeister © Weichselbraun Helmuth

Mit dem „Go-Mobil“ können Personen zu Mitgliedsbetrieben innerhalb Krumpendorfs um 3,80 Euro transportiert werden. Nun ist der Service dank eines Leihautos weiterhin möglich. Um aber doch noch den Verursacher des Unfalls zu finden, der aus Bachers Sicht die Rechnungen auch bezahlen soll, bittet er um Hinweise. Unfallzeugen können sich direkt beim Obmann unter 0650/95 77 670 melden.