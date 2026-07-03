Was die Kärntner Grünen und Donald Trump gemeinsam haben? Offenbar die politische Strategie. Wie der „führende amerikanische Politiker“, würden auch die Grünen versuchen, „mit falschen und verfälschten Aussagen politisches Kapital zu schlagen“. Beschreiben lasse sich dieses Vorgehen mit dem Akronym DARVO – Deny (Leugnen), Attack (Angreifen) und Reverse Victim and Offender (Umkehr von Opfer und Täter).

So sieht es zumindest die Familie Tilly. Ihr Familienoberhaupt Hans Tilly ließ 2008 im Naturschutz- und Natura-2000-Gebiet Walterskirchen am Wörthersee einen „Schwarzbau“ in Form einer Villa errichten. Fast zwei Jahrzehnte später ist noch immer nicht klar, ob sie abgerissen werden muss. Parallel zum laufenden Verfahren bei der Gemeinde Krumpendorf hat sich ein Nebenschauplatz aufgetan: ein Rechtsstreit zwischen der Familie Tilly und den Kärntner Grünen.

Grüne obsiegen vor dem OLG

Auslöser ist die Online-Petition „Naturjuwel Walterskirchen retten“ der Partei. Konkret geht es um Passagen im Begleittext, die aus Sicht der Familie Tilly unzutreffend und rufschädigend sind. Sie sollen suggerieren, dass die Errichtung der Villa negative Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet habe, die Familie Tilly für das Verschwinden von Tier- und Pflanzenarten verantwortlich sei und Rotföhren aus Profitinteresse geschlägert hätte. Ihr Anwalt Georg Eisenberger brachte daher Klage gegen die Grünen ein. Zunächst erfolgreich: Ende April erließ das Landesgericht Klagenfurt eine einstwillige Verfügung. Das ist eine gerichtliche Sofortmaßnahme, um die inkriminierten Äußerungen aus dem Netz verschwinden zu lassen.

Die Grünen legten Rechtsmittel ein. Mit Erfolg: Am 2. Juli hob das Oberlandesgericht Graz (OLG) die einstweilige Verfügung wieder auf. Laut Rechtsanwalt Matthias Heltschl, der die Grünen vertritt, sind die von der Familie Tilly beanstandeten Aussagen überhaupt nicht Teil der Petition: „Statt ihr zu unterstellen, Rotföhren aus Profitinteresse geschlägert zu haben, steht dort lediglich, dass Rotföhren geschlägert wurden.“ Das habe auch das OLG so gesehen. Die Familie Tilly habe zulässige Kritik am Vorgehen der Gemeinde als persönlichen Angriff gedeutet.

Entscheidet jetzt Höchstgericht

Rechtskräftig ist der Beschluss allerdings noch nicht, er kann am Obersten Gerichtshof (OGH) angefochten werden. Eisenberger empfiehlt seiner Mandantin diesen Schritt. „Das OLG sagt, die Vorwürfe richteten sich nicht gegen die Familie Tilly, sondern gegen die Verwaltung, die zu langsam arbeitet. Die Familie müsse das aushalten. Ich sehe das anders“, sagt er.

Die Entscheidung betrifft vorerst ausschließlich die einstweilige Verfügung. Über die eigentliche Klage müsste erst in einem Hauptverfahren entschieden werden. Allerdings sagen sowohl Eisenberger als auch Heltschl, dass ein solcher Prozess wenig Sinn ergeben würde, sollte der OGH die Rechtsfrage bereits davor höchstgerichtlich klären.