Am Dienstag, 7. Juli, bemerkte Simon Stitz von der Freiwilligen Feuerwehr Krems eine Rauchwolke im Voitsberger Ortsteil Kowald. Und Stitz handelte schnell. „Er hat sofort die Stadtfeuerwehr Voitsberg alarmiert, die binnen Minuten vor Ort war“, schildert Feuerwehr-Sprecher Christian Buchegger.

Ein Wald- und Wiesenbrand begann sich auszubreiten, aufgrund der anhaltenden Trockenheit eine überaus gefährliche Situation. Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen, „aufgrund der exponierten Lage wurden vom Einsatzleiter auch die Tanklöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Bärnbach und Gaisfeld nachalarmiert“, so Buchegger

Das Feuer konnte bald eingegrenzt werden, warum es zur Brandentwicklung kam, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Buchegger appelliert indes an die Bevölkerung zur besonderen Vorsicht. „Diesmal ist es gut ausgegangen, aber die Trockenheit birgt großes Gefahrenpotenzial.“