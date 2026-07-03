Es begann bereits am Donnerstag 2. Juli. „Offenbar ausgelöst durch die Hitze und die folgenden Regenfälle verflüssigte sich ein Bitumengemisch, das bei Asphaltierungsarbeiten auf der A 2 eingesetzt wurde“, schildert Thomas Wach, Abschnittsbrandinspektor der Feuerwehr Modriach. Zunächst sah es noch nach einem kleineren Einsatz aus, das schaumig-weiße Gemisch drang zwar ins Erdreich im Bereich der Anschlussstelle Modriach, „aber die Stellen wurden mit einem Bagger ausgehoben.“

Doch offenbar war das nicht genug. Freitag, 3. Juli, in der Früh musste die Feuerwehr neuerlich ausrücken. Diesmal brauchten die Modriacher Verstärkung. Der Chemiealarmdienst des Landes Steiermark wurde informiert, ein Öleinsatzwagen aus Voitsberg angefordert, dazu die Feuerwehren Pack und St. Martin, die mit einem Boot anrückten. „Die Gefahr ist nämlich, dass durch die Verunreinigung auch Fischteiche betroffen sind, vielleicht sogar der Packer Stausee“, so Wach. Um sicherzugehen, dass dem nicht so ist, untersuchen Spezialkräfte das Erdreich.