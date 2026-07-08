Welchen Nutzen der Ironman, die Starnacht oder die United World Games in Klagenfurt für Klagenfurt haben? Einen riesigen, sind sich Adi Kulterer und Helmuth Micheler vom Tourismusverband (TVB) einig. Diese und weitere vom TVB unterstützten Events sorgten im Vorjahr für ein Fünftel aller Nächtigungen und warfen eine Wertschöpfung von 19 Millionen Euro ab. Gespräche mit mehreren Veranstaltern zeigen dem Obmann und Geschäftsführer aber, dass im Rathaus andere Ansichten vorherrschen dürften. Kulterer und Micheler schlagen Alarm.

„Veranstalterinnen und Veranstalter erleben Klagenfurt derzeit zu oft als unverlässlichen Partner. Sie erleben Unsicherheit, unklare Zuständigkeiten, fehlende Transparenz und teilweise eine Haltung, die nicht dem Anspruch einer modernen Landeshauptstadt entspricht“, steht in einem Schreiben, das an Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und den gesamten Stadtsenat erging.

Kommunikation in der Kritik

Zu oft müssen sich Organisatoren mit wechselnden Verantwortlichkeiten oder unverbindlichen Aussagen herumschlagen. Gleichzeitig fehlen transparent dargelegte Kriterien, nach denen Sach- und Geldsubventionen vergeben werden. Besonders kritisch sieht die Tourismusspitze den Umgang mit Veranstaltern. Sie bereiten sich auf Gespräche mit der Stadt vor, kommen nach Klagenfurt und hören, „was alles nicht geht, was nicht möglich ist und dass kein Geld vorhanden sei. Diese Haltung beschädigt den Standort“, schreiben Kulterer und Micheler. All diese Punkte müssen sich ändern, um Klagenfurt als Tourismus- und Wirtschaftsstandort konkurrenzfähig zu halten, lautet ihr Appell.

„Das Schreiben ist reines Klagenfurt-Bashing. Das ist eine Beleidigung der Mitarbeiter, die sich täglich bemühen“, meint Bürgermeister Scheider. Laut ihm gebe es klare und nachvollziehbare Förderrichtlinien. Jeder Veranstalter wird gleich behandelt und wisse, an wen er sich wenden kann. Sollten sich tatsächlich Veranstalter aufregen, „möchte ich diese kennen“, fordert der erzürnte Stadtchef.

„Ein Anruf der Tourismusverantwortlichen hätte genügt, um offene Fragen zu klären – dieser Brief ist absolut unnötig“, sagt Bürgermeister Scheider © Weichselbraun Helmuth

Wirtschafts- und Tourismusreferent Julian Geier (ÖVP) kann viele Kritikpunkte nachvollziehen. Allgemeingültige Leistungskataloge müssen erstellt und Veranstaltern unkompliziert zugänglich gemacht werden. Gleichzeitig nimmt er die gesamte Politspitze an der Nase. „Die Verlässlichkeit ist generell ein Problem in der Stadt. Es werden Dinge versprochen, die nicht einhaltbar sind“, sagt Geier, der auf die Etablierung eines Veranstaltungskoordinators pocht. Momentan obliegen diese Aufgaben der Marktkoordinatorin. „Das reicht aber nicht aus. Es braucht eine Person, die die Veranstalter an der Hand nimmt.“

„Wenn wir uns als Alpe-Adria-Drehscheibe weiterhin positionieren wollen, sind die genannten Verbesserungsvorschläge längst umzusetzen“, sagt auch Stadtentwicklungsreferent Ronald Rabitsch (SPÖ), für den ein vielfältiges Veranstaltungsangebot „unabdingbar für eine lebendige Stadtentwicklung“ ist.

Kulterer und Micheler bekommen die Chance, ihre Anliegen persönlich zu unterbreiten. Am 30. Juli dürfen sie im Stadtsenat berichten.