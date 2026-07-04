Eigentlich gibt Gerfried Wohlgemuth nicht so leicht auf. Im Tauziehen um seine Minigolfanlage in der Wörthersee-Ostbucht musste er sich am Ende dennoch geschlagen geben.

Vierzehn Jahre lang ließ der 63-Jährige auf dem Campingplatz gegenüber dem Klagenfurter Strandbad die Bälle rollen. Mehr als 100.000 Euro investierte er in sein „Golf-Eldorado“ samt Miniatur-Lindwurm. Mit 1. Jänner hätte er die Schlüssel abgeben und das Areal geräumt zurücklassen sollen. Denn er war Subpächter des früheren Campingbetreibers Thomas Freund. Dessen Vertrag mit den Klagenfurter Stadtwerken (STW) als Eigentümerin des Platzes endete im Dezember des Vorjahrs. Und die neue Pächterin, die Falkensteiner Michaeler Tourism Group, hat kein Interesse an Minigolf.

Pensionsantrag abgegeben

Wohlgemuth wollte das nicht kampflos hinnehmen. „Ohne Räumungsklage bekommen sie mich nicht weg“, erklärte er noch im April gegenüber der Kleinen Zeitung. Er plante die Saison und stellte Personal ein. Dann griffen die STW durch. Kurzerhand seien die Schlösser ausgetauscht worden, erzählt er. „Sie lassen mich nicht mehr hinein. Ich muss von draußen zusehen, wie alles verwächst.“

Zunächst habe er rechtliche Schritte erwogen und eine einstweilige Verfügung erwirken wollen. „Aber ich bin chancenlos gegen die STW. Deshalb habe ich den Antrag zurückgezogen und mein Pensionsgesuch abgegeben“, sagt der Unternehmer. Wer heute Minigolf spielen will, muss nach Krumpendorf oder auf weiter entfernte Anlagen ausweichen.

Neues Freizeitkonzept

Dabei hatte Bürgermeister Christian Scheider (FSP) zunächst Sympathie für den Sport erkennen lassen. Es wäre gut, wenn Minigolf in Klagenfurt weiterhin gespielt werden könnte, sagte er im April. „Jetzt hat er mir aber schriftlich mitgeteilt, dass er nicht zuständig ist. Sonst müsste er auch für alle Kegelbahnen und Bowlinganlagen zuständig sein“, sagt Wohlgemuth.

Der Bürgermeister dementiert, die Sache nicht mehr weiterzuverfolgen. Selbstverständlich setze er sich weiterhin für eine Minigolfanlage in der Stadt ein. „Zuerst muss aber ein passender Standort gefunden werden“, sagt Scheider. In Kürze werde er zu einem Termin laden, an dem Tourismusstadtrat Julian Geier (ÖVP), Sportstadträtin Constance Mochar (SPÖ), Tourismuschef Helmuth Micheler, die Abteilung Sport, sowie die STW teilnehmen sollen. Es gehe um ein neues Freizeitkonzept für Klagenfurt.