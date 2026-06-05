Eine meiner Lieblingssportarten, Minigolf (= Golf ohne Spazierengehen) soll es an den Kragen gehen in meiner Heimatstadt! Einer der beiden Minigolfplätze (östlich von Minimundus – dort, wo die Lend schon so zugewachsen ist, dass sogar die Enten steckenbleiben) wurde bereits vor Jahren aufgelassen und durch einen Zweit-Europapark (mit Boule-Bahn, Vive la France und pipapo) ersetzt, der aber zu gar nichts nütze war und jetzt ebenfalls aufgelassen und durch eigentlich gar nichts Nennenswertes ersetzt wurde. Und jetzt soll auch noch die Minigolfanlage (Minigolf = Sport ohne Schwitzen) in dieser Stadt der Klagen (engl. Lost place City) eine Art Hallenbadschicksal erleiden, weil sie (wem auch immer) nicht mehr ins Konzept passt… Ich finde, solche Konzepte sollten prinzipiell nur von der Bevölkerung kommen! Die Menschen sollten auf die Straße gehen und skandieren: „Wir sind die Stadtwerke!“

Immerhin: Minigolf = der Sex des Alters! Eine Kugel in ein finsteres Loch zu versenken, entspricht einer alten, auch psychoanalytisch relevanten Lust des Menschen! Immerhin: Das Verletzungsrisiko beim Minigolf (eine Schweizer Erfindung wie Uhren, Käse oder Banken) ist von Natur aus gering, daher auch viel geringerer Schaden bei Unfallversicherungen und im Gesundheitswesen.

Wenn man bedenkt, dass der Neubau eines Minigolfplatzes samt Evaluierung, Standortsuche, Planung, Gemeinderatsblabla etc. Jahrhunderte dauert, kann es sein, dass der ältere Teil der Bevölkerung (z.B. ich) bei der feierlichen Neueröffnung schon tot sein wird.

Kunjunktiv und Indikativ

Der Bürgermeister fände es gut, wenn der Sport in Klagenfurt weiterhin ausgeübt werden könnte. (Der Bürgermeister ist aber nicht für den Konjunktiv zuständig, sondern für den Indikativ – falls er weiß, was das ist. Bezahlt wird er ebenso wenig für den Konjunktiv wie der Vizebürgermeister für das Bürgermeisterschikanieren). „Derzeit laufen Gespräche, wie und wo“, sagt der Bürgermeister: Oje! Das ist eine gefährliche Drohung, die seit Jahren stereoptyp bei allen möglichen Anlässen ausgestoßen wird.

Minigolf, das bedeutet ja nicht nur das lustbetonte Einlochen. Minigolf, ihr Stadtväter und Mütter und Bankrotteure, das heißt vor allem: Hindernisse überwinden!