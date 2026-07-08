Von Nord bis Süd, von West bis Ost stöhnen Kindergärten und Kinderkrippen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unter besonders heißen Tagen. Wenn das Thermometer über die 30-Grad-Marke ausschlägt, sind die Strategien, damit umzugehen, sehr ähnlich. Doch manche haben bessere Voraussetzungen als andere.

„Wir haben das große Glück, in den Gruppenräumen Klimaanlagen zu haben“, schildert Sandra Stephanek die Lage im heilpädagogischen Kindergarten in Friedberg. Trotzdem richte man sich nach den natürlichen Gegebenheiten, gehe also in der Früh in den Garten und ziehe sich ins Gebäude zurück, wenn die Temperaturen hinauf klettern. Zudem achte man darauf, „dass jeder genug trinkt und luftig angezogen ist“.

Ganz ähnlich geht es dem Kindergarten und der Kinderkrippe Vorau, die als Neubauten über klimatisierte Räume verfügen. Leiterin Martina Gruber erklärt, dass man ebenfalls die frühen Morgenstunden für den Aufenthalt im Freien nutze, allerdings bieten die noch heranwachsenden Bäume zu wenig natürlichen Schatten.

So mancher Baum hat noch nicht die Größe, um ausreichend Schatten zu spenden © Kindergarten Kaindorf/Doris Teubl

„Es ist nicht lustig, in der dunklen Küche zu essen“

In den Kinderbetreuungseinrichtungen der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik in Hartberg ist die Situation weniger ideal. Zwar verfüge man laut Leiterin Anita Reiter über einen „sehr großen Garten und viel Beschattung durch Bäume“. Mangels Klimaanlagen müsse man jedoch kreativ werden, um die Temperaturen erträglich zu halten.

So habe man mit Markisen, Jalousien und Schirmen auf den Terrassen im Außenbereich für zusätzlichen Schatten gesorgt, die Räume selbst werden jedoch vor allem durch konsequentes Lüften in den Morgenstunden, durch offene Türen und „Verdunklungsvorhänge“ gekühlt. Nur: „Es ist nicht lustig, in der dunklen Küche zu essen“, gibt Reiter zu bedenken.

Zwar wird das Bundesschulzentrum derzeit um- und ausgebaut, der Kindergarten bleibe laut ihrem Kenntnisstand von den Modernisierungsmaßnahmen jedoch unberührt. Deshalb schaue man „schon etwas besorgt in die Zukunft“.

Anita Reiter schaut angesichts fehlender Klimatisierung derzeit „etwas besorgt in die Zukunft“ © KLZ / Susanne Rauschenbach

Sonnencreme und Kopfbedeckung sind „Standard“

In allen Kindergärten gestaltet man die Zeit im Freien bei hohen Temperaturen möglichst kurz und legt sie in der Regel auf die Morgenstunden. Sonnencreme und Kopfbedeckung seien „Standard“, erklären die Leiterinnen unisono. Auch der Kaindorfer Kindergarten stöhnt unter den heißen Tagen, und das, obwohl man erst 2025 das neue Gebäude in Betrieb genommen hat. Allerdings verfügt es laut Leiterin Doris Teubl nur über „eine Lüftungsanlage und keine Klimatisierung“. Dafür habe man rundherum eine Überdachung, wodurch es „nicht ganz so warm hineinscheint“.

In Bad Waltersdorf notiert man hingegen regelmäßig die Temperaturen in den Räumen des Kindergartens, „um Argumente für die Gemeinde“ zu haben, so Silvia Peinsipp. Denn entgegen der Krippe verfüge ihre Einrichtung derzeit nur über Ventilatoren. Bis zu 29 Grad habe man während der zurückliegenden Hitzewelle im Inneren des Rundbaus gemessen. „Wir haben sehr viel Fensterfläche und auch Beschattung, aber richtig durchlüften ist schwer“, so die Leiterin. Das sei aber notwendig, denn ohne Lüften fehle der nötige Sauerstoff für die 66 Kinder.

Die Überdachung hilft, damit das Sonnenlicht nicht direkt auf die Fenster trifft © Kindergarten Kaindorf/Doris Teubl

Weil man jedoch noch nicht wisse, „ob um- oder zugebaut wird“, muss sich Tanja Schickhofer vom Kindergarten und der Kinderkrippe der Marktgemeinde Ilz derzeit mit Standklimaanlagen im Obergeschoss des Gebäudes begnügen. „Ich bin teilweise in der Früh um fünf Uhr schon da, um zu lüften“, erklärt sie ihre Bemühungen, um auch das Untergeschoss herunterzukühlen.

Nachrüsten, „wo die Hitze enorm war“

In den elf Kinderbetreuungseinrichtungen in Fürstenfeld gibt es sowohl ältere Gebäude als auch Neubauten wie im Ortsteil Übersbach. Verena Sorger, Leiterin des Bereichs „Allgemeine Verwaltung, Bildung und Personal“ in der Stadtgemeinde erklärte auf Anfrage, man habe bereits diejenigen Kindergärten mit Klimageräten nachgerüstet, „wo die Hitze enorm war“. Zudem sei man bemüht, „durch Beschattungen Abhilfe zu schaffen“ und an allen Standorten umfassend nachzubessern.