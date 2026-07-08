Es ist die Trendsportart schlechthin im deutschsprachigen Raum: Padel. Die – ganz grob erklärt – vereinfachte Art des Tennisspiels ist weitaus zugänglicher und leichter zu erlernen als das Original, entsprechend zieht Padel die Massen an. Entsprechende Plätze schießen seit Monaten wie die berühmten Pilze aus Österreichs Böden. Einen weißen Fleck auf der Landkarte gab es aber: In Osttirol war Fehlanzeige. Das ändert sich, binnen kürzester Zeit sind in unmittelbarer Nähe zum Lienzer Dolomitenbad, zwischen Drau und Radlweg, drei topmoderne Courts entstanden. Noch ist der letzte Feinschliff im Gange, bis Freitagabend soll alles fix und fertig sein. „Dann putzen wir noch aus. Und am Samstag um 15 Uhr steigt die Eröffnung mit Speis und Trank“, sagen Josef Schmidl und Philipp Wirmsperger. Sie sind die Macher hinter „Padel Osttirol.“

Philipp Wirmsperger (links) und Josef Schmidl sind die Köpfe hinter „Padel Osttirol“ © Andre Schmidt

Die beiden sind bekannte Unternehmer der Region. Schmidl ist Geschäftsführer des gleichnamigen Schotterwerks in Lavant, Wirmsperger leitet die Dolomitenapotheke in Nußdorf-Debant und ist Gesellschafter der Lienzer Bahnhofsapotheke. Gemeinsam haben sie eine Consulting GmbH gegründet. Die Idee zu Padel Osttirol sei ihnen vor langer Zeit, schon vor Corona, gekommen. Richtig los ging es im Jänner dieses Jahres. Baugenehmigungen und Co. wären kein großes Problem gewesen, regionale Unternehmen sorgten für die Umsetzung. Die drei Plätze schließen sich südseitig an die Tennisplätze des TC Lienz an beziehungsweise befinden sich auf vom Tennisclub gepachteten Grund. Einer der bisherigen fünf Tennisplätze ist gewichen, ebenso die Übungswand. Die Padel-Spielerinnen und -Spieler in spe können Umkleiden, Duschen und Parkplätze des TCL nutzen, auch die Kantine steht ihnen offen.

Buchungen ausschließlich online

Da Padel im Bezirk Lienz noch absolutes Neuland ist, sind Schmidl und Wirmsperger auf die Resonanz gespannt. Plätze können bereits online – auch in Zukunft wird alles ausschließlich digital passieren – gebucht werden. „Das erste Feedback war sehr gut, gebucht wurde auch schon fleißig“, sagt Wirmsperger. Schläge und Bälle können gleich mitgeordert werden und das bis zum Jahresende kostenfrei. Die Tarife für die Platzmiete variieren je nach Saison und Spielzeit, Details finden sich auf www.padel-osttirol.at sowie der Reservierungsplattform. Aktuell liegen die Preise pro Stunde zwischen zehn und 16 Euro.

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielstätten dürfte auch die schöne Lage der Plätze Besucher auch aus dem Oberkärntner oder Südtiroler Raum anziehen. Auf die schönen Namen Spitzkofel, Großglockner und Hochstein wurden die Courts übrigens getauft. Die Wände sind zudem alle verglast, gewähren also einen 360-Grad-Rundumblick auf Drau und Berge. Spielen kann man fast rund um die Uhr. Schon ab 6 Uhr in der Früh geht es los, Schluss ist erst um Mitternacht. Das Flutlicht auf allen Plätzen macht es möglich, Anrainer gibt es zudem keine.

Regelmäßiges After-Work-Turnier

Eine Community ist im Aufbau. Jeden Mittwochabend soll es ein After-Work-Turnier geben, WhatsApp-Gruppen sind bereits eingerichtet für alle, die eine Spielpartnerin oder einen Spielpartner suchen. Mit Harald Legner vom TCL steht zudem ein kundiger Trainer parat. Einen Blick in die Zukunft gewähren Schmidl und Wirmsperger ebenso. Sollte Padel-Tennis in Lienz wie erhofft auf großen Zuspruch stoßen, kann man sich weitere Plätze in der Region vorstellen. Dem Bezirk werden die zwei Unternehmer aber treu bleiben: „Wir bleiben damit in Osttirol.“