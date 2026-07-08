Die Stadt Mailand hat eine Verordnung zum Schutz von Essenslieferanten vor extremer Hitze erlassen. Die Zuweisung von Lieferaufträgen soll während der heißesten Tageszeit zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr reduziert oder ausgesetzt werden.

Die Regelung gilt ab sofort bis zum 23. September. Die Verordnung verpflichtet Unternehmen, die Lieferdienste über digitale Plattformen mit Fahrradkurieren organisieren, verwalten, vermitteln oder Aufträge vergeben, ihre Beschäftigten rechtzeitig über das tägliche Hitzerisiko zu informieren. Zudem müssen sie die Vergabe von Lieferaufträgen zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr durch einen automatischen Stopp oder eine Verlangsamung des Zuweisungsalgorithmus einschränken oder aussetzen.

Schattige Pausen ermöglichen

Die Unternehmen sollen die Arbeitszeiten nach Möglichkeit auf die kühleren Tagesstunden verlegen. Außerdem müssen sie an besonders heißen Tagen den Zugang zu Trinkwasser sowie Möglichkeiten für Pausen und schattige oder klimatisch geeignete Aufenthaltsbereiche entlang der Einsatzgebiete der Boten sicherstellen. Darüber hinaus sind die Unternehmen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass an Tagen und in Zeiträumen mit hohem Hitzerisiko keine Bonuszahlungen an die Geschwindigkeit oder die Anzahl der ausgeführten Lieferungen geknüpft werden.

Italien steht vor der dritten Hitzewelle in diesem Sommer. Nach Prognosen des Wetterportals iLMeteo.it werden ab Mittwoch in der Ebene des Flusses Po in Norditalien Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. Bis zum Wochenende sollen die Höchstwerte in Oristano auf Sardinien 40 Grad erreichen, in Apulien und der Toskana werden bis zu 39 Grad vorhergesagt.