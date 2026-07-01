Trockenheit, Hitze und Dürre setzen der Landwirtschaft in Österreich zu. Die Getreideanbaufläche dürfte nach derzeitigen Schätzungen gegenüber 2025 weiter um 0,7 Prozent auf erstmals unter 0,5 Millionen Hektar gefallen sein", sagt Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger.

Somit wird eine Erntemenge (ohne Mais) von österreichweit 2,7 Millionen Tonnen prognostiziert – das wären 15 Prozent weniger als im Vorjahr. „Diese Ackerbausaison ist nichts für schwache Nerven", so Moosbrugger. Die Witterung beim Herbstanbau 2025 sei wechselhaft gewesen, danach seien teilweise sehr trockene Wintermonate gefolgt. Und mit der derzeit herrschenden extremen Hitze werden die Ernteerwartungen von Tag zu Tag geringer.

Landwirschaftskammer-Präsident Josef Moosbrugger: „Zu viel Regen ist immer noch besser als zu wenig“ © APA/ Punz

„Je weiter nach Osten, desto größer die Ertragseinbußen“

Regional seien große Unterschiede zu bemerken, aber „je weiter man in den Osten kommt, umso stärker sind die Ertragseinbußen bei der Ernte“. Die Qualitäten seien durchaus gut, aber die Mengen fehlen. Es brauche Niederschläge. „Zu viel Regen ist immer noch besser als zu wenig", sagt Moosbrugger.

Die Erzeugerpreise befänden sich auf einem niedrigen Niveau, während die Produktionskosten weiterhin hoch seien, insbesondere für Dünger, Energie und Treibstoffe. Die Rentabilität sei angesichts der Preis-Kosten-Schere nicht gegeben. Für viele Betriebe werde es immer schwieriger, kostendeckend zu wirtschaften. Daher sei die Agrardiesel-Vergütung unverzichtbar und für die Wettbewerbsfähigkeit notwendig.

Mehr Roggen, weniger Erdäpfel

Die Anbauplanung gestalte sich sehr schwierig. Die fünf wichtigsten Kulturen in Österreich seien weiterhin Mais, Weizen, Gerste, Sojabohnen und Triticale. Prozentual an Fläche wurden im Vergleich zum Vorjahr besonders stark Sonnenblumen (plus 20 Prozent), Roggen (plus zehn Prozent), Ölkürbis (plus neun Prozent), Raps (plus sechs Prozent) und Wintergerste (plus drei Prozent) ausgeweitet. Am stärksten verloren hingegen Erdäpfel (minus 18 Prozent) - hier vor allem Stärkeerdäpfel mit minus 50 Prozent. In diesem Bereich habe man auf das starke vergangene Jahr reagiert, in dem es ein Überangebot gegeben habe, so Moosbrugger. Rückgänge gab es auch bei Körnererbsen (minus 20 Prozent), Ackerbohnen (minus zwölf Prozent), Sommergerste (minus zwölf Prozent), Hafer (minus neun Prozent) und Zuckerrüben (minus acht Prozent).