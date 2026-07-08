Mit der Enthüllung von vier Gedenktafeln hat die Stadt Villach am Dienstag, 7. Juli, ein weiteres Zeichen ihrer Erinnerungskultur gesetzt. Gewürdigt werden Maria Gornik, Josefine Kofler, Gisela Tschofenig und Mathilde Pachernik – vier Frauen, die dem NS-Regime mit Mut, Menschlichkeit und Haltung entgegentraten und dafür ihr Leben verloren.

Während der Maria-Gornik-Park am Bahnhofplatz am Dienstag offiziell eröffnet wurde, enthüllte die Stadt im Rahmen der Feier bereits alle vier Gedenktafeln. Die Tafeln für Josefine Kofler, Gisela Tschofenig und Mathilde Pachernik werden in den kommenden Tagen an ihren endgültigen Standorten in den jeweils nach ihnen benannten Grünen Ecken in Perau, Lind sowie an der Ecke Ossiacher Zeile/St. Magdalener Straße angebracht. Damit erhalten die Lebensgeschichten der vier Widerstandskämpferinnen dauerhaft einen Platz im öffentlichen Raum. „Erinnerung muss sichtbar sein – dort, wo Menschen sind“, betont Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig. Historikerin und Obfrau des Vereins Erinnern Alexandra Schmidt erinnerte in ihrer Ansprache an die bewegenden Lebensgeschichten der vier Frauen.

Nachkommin einer Widerstandskämpferin nahm an Feierlichkeiten teil

Maria Gornik, eine Villacher Geschäftsfrau jüdischer Herkunft, wurde nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Josefine Kofler widersetzte sich dem NS-Regime offen, versorgte Zwangsarbeiter mit Essen und bezahlte ihre Zivilcourage im KZ Ravensbrück mit dem Leben. Mathilde Pachernik folgte freiwillig ihrem Lebensgefährten und ihren beiden kleinen Töchtern in die Deportation – die junge Familie verstarb wenig später in einem Lager. Gisela Tschofenig engagierte sich im kommunistischen Widerstand, übermittelte Nachrichten und verfasste Flugblätter. Wenige Tage vor Kriegsende wurde sie im Arbeitserziehungslager Schörgenhub erschossen. Besonders bewegend war die Anwesenheit von Helga Emperger (97). Sie ist die Tochter der Widerstandskämpferin Maria Peskoller, die 1944 vom NS-Regime hingerichtet wurde und nach welcher bereits ein Weg in Villach-St. Ruprecht benannt ist. Zudem verband sie eine Freundschaft mit Hermann Tschofenig, dem Sohn der ermordeten Gisela Tschofenig.

Bürgermeister Günther Albel berichtete in seiner Rede über die Entwicklung der Villacher Erinnerungskultur. Die Aufarbeitung der NS-Zeit habe spät begonnen, sagte er. Viel sei einer engagierten Zivilgesellschaft zu verdanken, insbesondere dem Verein Erinnern Villach, der seit 1994 verdrängte Kapitel der Stadtgeschichte aufarbeitet und die Biografien von NS-Opfern erforscht. Albel erklärte auch, weshalb sich die Stadt bewusst gegen Stolpersteine entschieden habe. Die Namen der Opfer sollten nicht am Boden liegen, „mit Füßen getreten – das hat man mit diesen Menschen schon zu ihren Lebzeiten gemacht.“ Die Gedenktafeln seien daher ein bewusstes Zeichen und ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg einer lebendigen Erinnerungskultur – sichtbar, dauerhaft und auf Augenhöhe.