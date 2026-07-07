Das ist bitter! Nachdem Österreichs U19-Nationalteam der Frauen den Einzug ins Halbfinale der Europameisterschaft geschafft hatte, musste sich die Mannschaft in Sarajevo Deutschland knapp mit 0:1 geschlagen geben. Zwar waren die favorisierten Deutschen die ganze Partie über spielbestimmend, doch verteidigten die Österreicherinnen geschickt und kämpften sich nach einem torlosen Remis nach 90 Minuten in die Verlängerung. Dort zerbrach das ÖFB-Bollwerk dannn in der 110. Minute, als die erst in der 92. Minute eingewechselte Tessa Zimmermann nach einer Ecke freistehend per Kopf zum alles entscheidenden 1:0 traf.

Im Endspiel treffen die Deutschen, die das Turnier bereits sechsmal gewonnen haben, auf Spanien, das Schweden mit 3:0 besiegte.