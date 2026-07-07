Am Dienstag gegen 14.45 Uhr lenkte eine Frau (25) aus dem Bezirk Wolfsberg ihren Pkw im Lavanttal im Bereich eines Kreisverkehrs auf der Packer Bundesstraße (B70). Zur gleichen Zeit fuhr eine 76-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, ihr Auto in Richtung des Kreisverkehrs und bog in diesen ein.

Aus derzeit noch unbekannter Ursache, vermutlich aufgrund einer Vorrangverletzung, kam es zur seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 76-Jährige mit ihrem Pkw gegen jenen der 25-jährigen schwangeren Frau prallte. Diese wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Die 76-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Kein gültiger Führerschein

Auch in Oberkärnten kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall in einem Kreisverkehr: Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Spittal mit seinem Pkw auf der Drautal Straße (B100). Zur gleichen Zeit lenkte ein Mann (40), ebenfalls aus dem Bezirk Spittal, sein Motorrad in dieselbe Richtung.

Auf Höhe eines Kreisverkehrs in der Stadt Spittal/Drau blieb der 40-Jährige stehen, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Das dürfte der hinter ihm fahrende Pkw-Lenker übersehen haben und fuhr mit seinem Auto dem stehenden Motorrad von hinten auf. Der Motorradfahrer kam zu Sturz und der Pkw kam auf dem Motorrad zum Stillstand. Der 40-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal gebracht.

Der 27-Jährige wird bei der Bezirkshauptmannschaft Spittal/Drau unter anderem wegen Lenkens ohne gültige Lenkberechtigung angezeigt.