Nach zwei Jahren Abstinenz entschied sich der KAC bekanntlich dafür, wieder in die Alps Hockey League zurückzukehren und fast ausschließlich mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs (U20) an der internationalen Meisterschaft teilzunehmen. „In der Vergangenheit entwickelten wir im Future Team zahlreiche Spieler, die dadurch später eine Profikarriere einschlagen konnten. Der neue Ansatz sieht vor, dass unsere Talente auch lernen und darauf vorbereitet werden, Führungsspieler zu werden“, begründet Präsident Hannes Schwaiger die Rückkehr in die zweithöchste Seniorenliga.

Neben dem letztjährigen U20-Spielern und drei jungen Neuzugängen konnte das Future Team aber auch zwei ehemalige Akteure zurück nach Klagenfurt lotsen. Goalie Patrick Müller, der in der vergangenen Saison mit den South Shore Kings in der nordamerikanischen Nachwuchsliga NCDC den Titel gewann, und Stefan Klassek, im letzten Jahr bei den Innsbrucker Haien unter Vertrag, werden ab Herbst wieder das rot-weiße Trikot tragen. „Müller hatte eine sehr starke Saison, kam auf fast 50 Einsätze (Anm.: Playoff-MVP mit einer Fangquote von 94,4%). Ich habe viele seiner Partien verfolgt und konnte feststellen, dass er sein Spiel in diesem Jahr wesentlich weiterentwickelt hat, er wurde reifer und sammelte wertvolle Erfahrungen. Patrick Müller wird in unserem jungen Future Team eine Schlüsselrolle einnehmen“, schwärmt Goalietrainer Andrej Hočevar vom Rückkehrer.

Klassek verbrachte die beiden letzten Saisonen beim HC Innsbruck, für den der Stürmer in 92 Partien 15 Punkte (11 Tore/4 Assists) erzielte. Der mittlerweile 23-Jährige soll bei den jungen Rotjacken eine Führungsrolle übernehmen und seine Erfahrung an die Jüngeren weitergeben: „Ich freue mich auf die neue Rolle“, so der Student der Medien- und Kommunikationswissenschaft, der auch in einem multimedialen Blog über die Geschehnisse der Mannschaft berichten wird.