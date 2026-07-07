Auf dem Platz ist er unerbittlich, nach seinen beiden Toren gegen Brasilien wurde er mancherorts schon als „Cyborg“ bezeichnet. Doch hinter dem eiskalten Torjäger Erling Braut Haaland steht auch viel, viel Herz ­– das zeigte sich an einer Geste, die er mit seiner Familie gesetzt hatte. Denn unweit seiner Heimat Bryne im Kvernaland ereignete sich vor zwei Wochen ein tragischer Unfall. Der erst sechsjährige Dennis Skjørestaad verlor dabei sein Leben und wurde am 2. Juli begraben. Vor zwei Tagen dann bedankte sich Vater Thomas in einem Instagram-Post für die riesige Anteilnahme. „Wir möchten uns bei all unseren Freunden und unserer Familie für die Unterstützung und alles, was ihr in letzter Zeit für uns getan habt, bedanken. Wir hätten gerne jedem Einzelnen geschrieben, aber das wäre ein sehr langer Text geworden. An die Familie, danke euch so sehr. An die Erzieher und Lehrer, danke euch vielmals. Und nicht zu vergessen unsere fantastischen Arbeitgeber“, ist da zu lesen.

Man sei dankbar für jede Unterstützung, aber eine Geste habe die Familie besonders beeindruckt, hieß es dann weiter. „Eines der Dinge, die wir am wenigsten erwartet hätten, war, als wir ein signiertes Nationalteam-Trikot und eine handgeschriebene Nachricht von Erling Braut Haaland/der Haaland-Familie erhalten haben. Das hat uns eine Gänsehaut beschert, wie wir sie noch nie vorher gefühlt haben.“

Das Trikot mit dem Schreiben für die Familie des verunglückten Dennis (6) © Instagram, Privat

Eine Woche nach dem schrecklichen Unglück stand auf dieser Karte: „Wir möchten der Familie unser tief empfundenes Beileid zum Ableben von Dennis ausdrücken. Für uns als Eltern und Geschwister ist es unmöglich, uns in eure Lage hineinzuversetzen. Aber seid versichert, dass wir in dieser schweren Zeit mitfühlen. Wir haben erfahren, dass Dennis Fußball sehr geliebt hat. Deshalb möchten wir euch eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen.“ Eine kleine Aufmerksamkeit, die in schwierigen Zeiten viel Wärme vermittelte. Und Papa Thomas schrieb: „Wenn Dennis noch hier wäre, wäre er sehr stolz gewesen. Denn du, Erling, warst sein großes Idol. Wir danken dir vielmals.“

Haaland ist selbst Vater eines knapp zweijährigen Sohnes, zusammen mit Haugseng Johansen. Die 22-Jährige ist ebenso Fußballerin und kommt aus derselben Stadt wie Haaland: Bryne. Allerdings gibt es in der Öffentlichkeit weder den Namen des Kindes noch Fotos.