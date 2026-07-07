Jedes Jahr gilt es als gut gehütetes Geheimnis, auf das die Fußball-Fans lange hinfiebern: die Präsentation der neuen Trikots. Der SK Sturm hat diese zwei Wochen vor dem Pflichtspielstart, der am 21. Juli im Zuge des Hinspiels der zweiten Qualifikationsrunde in der Champions League gegen Heart of Midlothian erfolgt, vorgestellt.

Wie schon in den letzten Jahren werden die Heim- und die Auswärtstrikots wieder in klassischen Farben gehalten – ganz in Schwarz bzw. in Weiß mit dezenten schwarzen Streifen. Ungewöhnlich erscheint dagegen das Alternativtrikot. Dieses ist ganz in den Klubfarben von Rapid gehalten, nämlich in Grün. Dass damit aber die Steiermark repräsentiert werden soll, ist klar. Immerhin zieren auch ein steirischer Panther auf der Brust sowie ein Steiermark-Herz auf dem Rücken das Shirt.

„Bei der Gestaltung unserer Trikots ist es uns jedes Jahr wichtig, die Identität des SK Sturm sichtbar zu machen – unsere Farben, unsere Geschichte und heuer die Verbindung zu Graz und der Steiermark. Mit dem Heimtrikot greifen wir die Historie der schwarzen Sturm-Trikots auf und interpretieren sie modern, das Auswärtstrikot bringt mit den klassischen Streifen ein traditionelles Element zurück. Besonders freut uns das dritte Trikot, das mit dem steirischen Wappen und dem Steiermark-Herz unsere regionale Verwurzelung klar zum Ausdruck bringt“, sagt Sturms Geschäftsführer Thomas Tebbich.