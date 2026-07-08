Noch liegt er in der Schublade, aber niemand weiß, wann er aktiviert werden muss: Das Land Kärnten verfügt über einen Notfallplan wegen der Asiatischen Hornisse, die als bevorzugte Beute Honigbienen frisst. Wird ein Nest der Asiatischen Hornisse entdeckt, muss es vernichtet werden.

Alles begann mit einem Totfund: Am 9. April 2024 wurde in Salzburg eine Asiatische Hornisse gefunden, die einst über Frankreich eingeschleppt wurde und sich seit 2004 in Europa breitmacht. Am 20. Juni wurde in Lustenau erstmals ein Nest des Insekts in Österreich dokumentiert. Und seitdem sind wegen der invasiven Art alle Imker hellhörig geworden.

Die Ages (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) führt Bildungsmaßnahmen für die Bevölkerung durch, schult Imkerinnen und Imker und sorgt mit dem bundesweiten Sommer-Monitoring für Bewusstsein. An dem Überwachungsprogramm zur Früherkennung der Asiatischen Hornisse kann sich jeder beteiligen: Verdächtige Sichtungen – insbesondere an Bienenständen oder in Baumkronen – können Sie mit Foto und Standortdaten im Programm „Biene Österreich“ bei den Landwirtschaftskammern melden (Zentrales Velutina-Meldeportal: https://bienengesundheit.at/vespa-velutina).

Patrik Grausberg © Peter Rass

„Es gibt bereits eine Vielzahl an Meldungen aus Kärnten, meistens handelt es sich aber schließlich um Wespen oder europäische Hornissen. Die Asiatische Hornisse wurde bei uns in Kärnten noch nicht entdeckt“, sagt Patrik Grausberg, Obmann des Landesverbands für Bienenzucht Kärnten.

Für uns Menschen ist die Asiatische Hornisse genauso wenig gefährlich wie die heimische Hornisse, Vespa cabro. Beide Arten, die ähnlich groß sind, verhalten sich friedlich und greifen Menschen normalerweise nicht an, außer bei Bedrohung. Auch wenn ihr geräuschvoller Flug beunruhigend wirkt, sollten sich nur Personen mit Insektenstich-Allergie vor diesen Hornissen hüten.

Vor dem Stock auf der Lauer

Besonders für Bienenvölker kann die Asiatische Hornisse aber problematisch werden: Sie jagt bevorzugt soziale Hautflügler wie Bienen, Wespen und Fliegen sowie Spinnen und Heuschrecken, um ihre Brut zu versorgen. „Sie lauert vor den Bienenstöcken im Schwebflug und wartet auf heimkehrende Bienen“, weiß Grausberg. Nähern sich Honigbienen, die vom Pollensammeln zurückkommen, dem Nesteingang, attackiert die Hornisse die Biene und fliegt mit ihrer Beute davon.

Bei einer großen Anzahl von Asiatischen Hornissen kann es zur Schwächung von Bienenvölkern und sogar zu Völkerverlusten kommen. In der Zeit der Attacke stoppt das Volk die Arbeit außerhalb des Bienenstocks, um sich zu schützen. Dadurch kann es zur Unterversorgung der Larven kommen oder zum Hungern des Bienenvolks. Grausberg: „Auch Wein- und Obstbaugebiete können sie befallen oder zerstören.“

Zur Bekämpfung verpflichtet

Die Asiatische Hornisse ist nach EU-Verordnung als invasive gebietsfremde Art gelistet. Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Einbringung und Ausbreitung dieser Art zu verhindern und zu bekämpfen.