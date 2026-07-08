Die Voitsberger Landjugend hat als Tat.Ort Jugend-Projekt 2026 eine Kampagne gewählt, die vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen soll. Unter dem Motto „Alles für die Fisch“ wurde unlängst beim Rittlerteich im Schlosspark Voitsberg ein Landschaftsfotorahmen aufgestellt, der natürlich nur Teil mehrerer Aktionen ist. Denn weiters sind bis August Vorträge, Exkursionen und Kurse zum Thema „Teichwirtschaft“ geplant, darunter etwa ein Fischkochkurs, das Erstellen eines Kinderkochbuchs und ein Fischercamp als Abschlussveranstaltung.

Mit diesen Aktionen will die Landjugend unter dem Schwerpunkt „MehrWert Land“ auf mehr Wertschätzung für alle, die im ländlichen Raum leben und arbeiten, aufmerksam machen. Projektleiterin Jasmin Poparic: „Wir wollen ein Projekt schaffen, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern echte Erfahrungen ermöglicht und nachhaltig wirkt. Gerade bei jungen Menschen sehen wir großes Potential, Bewusstsein für Regionalität und Nachhaltigkeit zu stärken.“